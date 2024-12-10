Hürriyetçi Eğitim Sen'den 'Refah Payı' Talebi: Yüzde 32 Refah Payı Verilmezse; 2025, 2024'ten Daha İyi Olmayacak - Son Dakika
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Hürriyetçi Eğitim Sen'den 'Refah Payı' Talebi: Yüzde 32 Refah Payı Verilmezse; 2025, 2024'ten Daha İyi Olmayacak

Hürriyetçi Eğitim-Sen, memur ve memur emeklilerine ‘refah payı’ talebiyle basın açıklaması yaptı. Hürriyetçi Eğitim-Sen İzmir İl Temsilcisi Adnan Sarısayın, memur ve emeklilere 2025 yılında yüzde 32 refah payı artışı yapılması gerektiğini belirterek, “TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla tahkim edilmiş, bu zam politikası ile memur, emekli ve işçiler açlık ve yoksulluk sınırı altında maaşa mahkum edilmektedir. Bu kafa ile devam edildiği sürece 2025'in 2024'den daha iyi olmayacağı açıktır” dedi.

10.12.2024 18:55
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(İZMİR) – Hürriyetçi Eğitim-Sen, memur ve memur emeklilerine 'refah payı' talebiyle basın açıklaması yaptı. Hürriyetçi Eğitim-Sen İzmir İl Temsilcisi Adnan Sarısayın, memur ve emeklilere 2025 yılında yüzde 32 refah payı artışı yapılması gerektiğini belirterek, "TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla tahkim edilmiş, bu zam politikası ile memur, emekli ve işçiler açlık ve yoksulluk sınırı altında maaşa mahkum edilmektedir. Bu kafa ile devam edildiği sürece 2025'in 2024'den daha iyi olmayacağı açıktır" dedi.

Hürriyetçi Eğitim-Sen, 2025 yılında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Sendika adına açıklamayı Hürriyetçi Eğitim-Sen İzmir İl Temsilcisi Adnan Sarısayın okudu. Açıklamada, 2025 yılı için yüzde 32 refah payı çağrısı yapıldı.

"TÜİK pembe bir dünyada yaşarken, emekli, memur kapkara ekonomik şartlarda yaşamaktadır"

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeklikten uzak olduğunu belirten Sarısayın, şunları söyledi:

"Tüm vatandaşlarımız, ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya bulunmaktadır. Ekonomik krizin sebebi vatandaş değil, iktidarın yanlış uygulamalarıdır. Ancak hesap memura, emekliye, işçiye, dar gelirliye ödetilmek istenmektedir. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla, yaşadığımız hayat pahalılığının yakından uzaktan alakası yoktur. TÜİK pembe bir dünyada yaşarken, emekli, memur kapkara ekonomik şartlarda yaşamaktadır. Konfederasyonumuz tarafından yapılan ankete göre, ankete katılanların yüzde 97,5'i TÜİK'in açıkladığı rakamlardan daha fazla enflasyon olduğuna inandığını, Yüzde 90,1'i aldığı maaş ile tasarruf yapma imkanı bulamadığını belirtmiştir. Yine aynı ankete göre memurların yüzde 85,6'sı kredi ve kredi kartı borçlusudur."

" Memur, emekli ve işçiler açlık ve yoksulluk sınırı altında maaşa mahküm edilmektedir"

Memur ve memur emeklilerine yüzde 32 refah payı çağrısı yapan Sarısayın, iktidara seslenerek şöyle konuştu:

"Memur, emekli ve halkımızın gerçek ekonomik durumunu iktidar dahil bilmeyen yoktur, ama bunun tedbirini alacak bir irade de ortada görülmemektedir. İktidar gerçekte olmayan pembe tabloyu sergilemeye devam etmektedir. Açıklanan enflasyon verilerine göre ocak ayında memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 12 civarında bir artışı yapılacaktır. TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla tahkim edilmiş, bu zam politikası ile memur, emekli ve işçiler açlık ve yoksulluk sınırı altında maaşa mahkum edilmektedir. Bu kafa ile devam edildiği sürece 2025'in 2024'den daha iyi olmayacağı açıktır.

"Refah payı yüzde 32 oranında olacaktır"

11 Mayıs 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'En düşük memur maaşını 22 bin lira seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz' açıklamalarına rağmen vaat edilen ek ödeme 18 aydır memur emekli maaşlarına yansıtılmamıştır. Memur emeklileri 18 aydır eksik maaş almaktadırlar. Mademki, devlet 2025 yılında alacağı harç ve benzeri alacaklarını yüzde 43.93 olarak artıracak o halde, yüzde 6'lık Toplu Sözleşme zammı ve üzerine gelecek olan enflasyon farkı da hesap edilerek 2025 yılında memur ve emeklilere aynı oranda bir artış yapılmalıdır. Bu durumda refah payı yüzde 32 oranında olacaktır. Bu oran 2025 Ocak ayında yüzde 16, 2025 Temmuz ayında yüzde 16 olarak 2 taksit halinde ödenebilir. Bu artışın yapılması halinde dahi, memur ve emeklilerimizin beş yıl önceki alım gücüne erişmesi yine de mümkün olmayacaktır. Bu yapıldıktan sonra, her yıl düzenli olarak belirlenecek oranda refah payı artışı ödenmeye devam edilmelidir. Şu an 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ise bir asgari ücret ile eşitlenmelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hürriyetçi Eğitim Sen'den 'Refah Payı' Talebi: Yüzde 32 Refah Payı Verilmezse; 2025, 2024'ten Daha İyi Olmayacak - Son Dakika

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