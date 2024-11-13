Hüsamlar Maden Rehabilitasyonu Başladı

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HÜSAMLAR Yeniden-Eski Maden Sahası Rehabilitasyon projesi Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nde düzenlenen törenle başladı. 511 hektarlık alanı kapsayan projenin, cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük rehabilitasyon çalışması olma özelliği taşıdığı belirtildi. 2023 yılında başlayan projenin pilot çalışmaları kapsamında bugüne kadar 65 hektarlık bir alanın rehabilite edildiği bildirildi.

Yeniköy Kemerköy Enerji, 511 hektarlık bir alanda cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük rehabilitasyon projesinin başlatıldığını duyurdu. Doğaya geri kazandırma çalışmaları kapsamında 'Hüsamlar Yeniden-Eski Maden Sahası Rehabilitasyonu' ismiyle hayata geçirilen proje öncesi akademisyenlerin bir araya geldiği panel düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panelde konuşmacılar proje ve maden konuları hakkında görüşlerini bildirdi. Panel sonunda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin konuşmacılara plaket takdim etti. Etkinlik kapsamında ayrıca Yeniköy Kemerköy Enerji ile Türkiye Tabiatını Koruma Derneği arasında maden rehabilitasyonu çerçevesinde yapılan Maden Rehabilitasyonu İzleme Protokolü'nün bir yıl daha uzatılması nedeniyle bir de imza töreni düzenlendi. Panelin ardından rehabilitasyon alanında ağaçlandırma çalışması yapıldı. 7'den 77'e yüzlerce kişinin katıldığı ağaçlandırma çalışmasında binlerce ağaç dikilirken, dikim sonrası ağaçlara can suyu verildi. Dikim alanı havadan dron ile görüntülendi.

'20,7 MİLYON AĞAÇ DİKİLDİ'

Rehabilitasyonun önemine değinen Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin, "Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali ve bu sahanın sahip olduğu maden ruhsat sahalarında bu zamana kadar madene alınmış sahalarla ilgili en büyük rehabilitasyon projesi yani 511 hektarlık alanda yeniden ağaçlandırma, yeniden doğaya kazandırma çalışmalarının başlangıç projesini konuştuk. Bunun bir nevi lansmanı yapıldı. Bu lansmanın Sayın Cumhurbaşkanımızın duyurusuyla 5 yıl önce başlamış Milli Ağaçlandırma Günü'ne denk gelmesi anlamlı. Madencilik faaliyetleriyle rehabilitasyon faaliyetlerinin birlikte yürüdüğünü gösteren bir proje ve madencilik faaliyetlerinde rehabilitasyon çalışmalarını önemsiyoruz. Firmaları bu konuda teşvik ediyoruz. Kamuoyunun olumsuz algısını bertaraf etmek açısından, önem verdiğimiz için buradayız. TÜRMES projesi ile 9 bin hektarlık alanda 20,7 milyon ağaç dikildiğini tespit ettik" dedi.

'YAŞAM ALANI YAPIYORUZ'

Proje kapsamında yaşam alanı yaptıklarını ifade eden Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcı Burak Işık ise "Milli Ağaçlandırma Günü'nde geçtiğimiz senede buradaydık. Bu sene yeniden burada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmalarımızın devamı ve sürdürülebilirliği için çok önemli, geçtiğimiz sene 65 hektarlık alanda pilot bir projeye başlamıştık. O projeden öğrendiklerimizi bu projeye uygulayabileceğimiz, planlamasını iyi yaptığımız, toprak ve su yönetimini iyi bir şekilde değerlendirdiğimiz bir etaba başlıyoruz. Hem akademi hem de sivil toplum kuruluşları bizimle beraber çalışıyor. Bu sene hedefimiz 511 hektar. Maden rehabilitasyonunu sadece ağaçlandırma olarak düşünmemiz lazım, içeresinde 3 adet göletimizin olduğu, yürüyüş yollarının olduğu, ağaçlandırma alanlarının olduğu, peyzaj alanlarının olduğu bir yaşam alanı yapıyoruz. 40 yıl önce Hüsamlılar'dan aldığımız maden sahalarını Milaslılara tekrardan iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'DOĞAYA KAZANDIRILMASI TAKDİRE ŞAYAN'

Projenin önemini belirten İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral da "'Rehabilitasyon' deyince aklıma sadece ağaçlandırma gelmiyor. Rehabilitasyon demek, insanların huzur içerisinde ziyaret edebileceği, gezebileceği, nefes alabileceği yerler anlamına geliyor. Burada yapılan projede sadece bir ağaçlandırma değil, bunun yanında göletleriyle, yürüyüş yollarıyla, belli bir hayvan popülasyonuyla insanlarımızın rahatlıkla ziyaret edebileceği proje amaçlanmakta. Hüsamlar Yeniden projesinin önemini bir kez daha idrak etmiş bulunuyoruz. 35-40 yıllık madencilik hayatım var, gerçekten rehabilitasyona bu kadar çok emek sarf eden başka grup görmedim. Yüzlerce futbol sahası alanın tekrar rehabilite edilip doğaya kazandırılmasını son derece takdire şayan bir proje olarak nitelendiriyorum" diye konuştu.