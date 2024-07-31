Husi, İran'da suikasta uğrayan Hamas liderinin intikamını alacaklarını söyledi - Son Dakika
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Husi, İran'da suikasta uğrayan Hamas liderinin intikamını alacaklarını söyledi

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikastın, İsrail ile savaşı daha geniş bir düzeye taşıyacağı uyarısında bulundu.

31.07.2024 23:46
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Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikastın, İsrail ile savaşı daha geniş bir düzeye taşıyacağı uyarısında bulundu.

Husi, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

"Heniyye'nin, Kudüs ve Filistin yolunda canını feda eden büyük bir İslam şehidi olduğunu" belirten Husi, ailesine, Hamas Hareketi'ne, Filistin halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi.

Husi, sözlerine şöyle devam etti:

"Hamas lideri Heniyye'ye düzenlenen suikast, savaşı daha geniş bir düzeye ve boyutlara taşıyacak. Bunun da sonuçları İsrail açısından vahim olacaktır. Cihat ve direniş eksenindeki kardeşlerimizle birlikte şehit Heniyye'nin ve mazlum Filistin halkının intikamını almaktan asla geri durmayacağız.

Aynı zamanda, on aydır ABD'nin ortaklığında İsrail'in soykırım savaşına maruz kalan Gazze Şeridi ve Filistin halkına desteğimizi de sürdüreceğiz."

Husi, ayrıca Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün İsrail tarafından öldürülmesi dolayısıyla da Hizbullah'a ve tüm Lübnan halkına taziyelerini sundu.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

İsrail, Hizbullah komutanı Şükrü'yü öldürdü

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.

Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattındaki askeri gerilim sürüyor.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, İsrail, Yemen, İran, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husi, İran'da suikasta uğrayan Hamas liderinin intikamını alacaklarını söyledi - Son Dakika

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