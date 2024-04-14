Husiler: ABD, İsrail Başbakanı uğruna kendi çıkarlarını feda ediyor

Güncel

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu uğruna kendi ülkesinin çıkarlarını feda etmeye devam ettiğini belirtti.

Husilerin sözde hükümetindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD, savaş yayılmadan Gazze'deki saldırılarına devam edemez. (ABD'nin) Katil Netanyahu'nun çıkarları uğruna kendi çıkarlarını feda etmeye devam etmesi iyi değil." ifadelerine yer verdi.

İzzi açıklamasında ayrıca "Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulmalı, mazlumlara yönelik abluka bir an önce sonlandırılmalıdır.. En korkunç şey henüz yaşanmadı." sözlerine yer verdi.

Husi yetkilisinin açıklamasına ilişkin ABD ya da İsrail'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.