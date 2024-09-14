Husiler, ABD saldırılarına rağmen operasyonlarına devam ediyor - Son Dakika
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Husiler, ABD saldırılarına rağmen operasyonlarına devam ediyor

Yemen'deki Husiler, ABD'nin 700'den fazla saldırısına rağmen deniz operasyonlarını sürdürüyor.

14.09.2024 22:18
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Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin 700'den fazla bombardıman ve saldırısına rağmen denizlerdeki askeri "operasyonlarının" sürdüğünü belirtti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin, Mevlid Kandili konuşması televizyonda yayınlandı.

Husi, Yemen cephesinin etkinliğini gösteren en önemli hususun, ABD'nin, Orta Doğu'daki görevi sona eren "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisinin bölgeden ayrıldığını duyurması olduğunu söyledi.

Söz konusu uçak gemisinin, bir askeri üs olarak önemine rağmen Kızıldeniz'e girmeden Hint Okyanusu üzerinden geri döndüğünü kaydeden Husi, "700'ü aşkın bombardıman ve saldırı, ABD'nin, denizlerdeki askeri operasyonlarımızı durdurmasına yetmedi." ifadesini kullandı.

Husi ayrıca, geçen hafta, 2 Amerikan MQ9 insansız hava aracını (İHA) düşürmeyi başardıklarını aktardı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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