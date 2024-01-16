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Husiler, ABD'yi Kızıldeniz'deki faaliyetleri askıya alan şirketlere baskı yapmakla suçladı - Son Dakika
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Husiler, ABD'yi Kızıldeniz'deki faaliyetleri askıya alan şirketlere baskı yapmakla suçladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'yi gemicilik şirketlerine baskı uygulamakla suçlayarak, şirketlerin Kızıldeniz'deki faaliyetlerini askıya almasına bu baskıların neden olduğunu belirtti. Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, ABD baskısı ve tehdidinin sonucu olarak bazı gemicilik şirketlerinin tehlikelerin arttığı bahanesiyle Kızıldeniz'deki faaliyetlerini askıya aldığını ifade etti. Husilerin eylemlerinin ardından birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Husiler, ABD\'yi Kızıldeniz\'deki faaliyetleri askıya alan şirketlere baskı yapmakla suçladı
16.01.2024 - 18:23,
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'yi gemicilik şirketlerine baskı uygulamakla suçlayarak, şirketlerin Kızıldeniz'deki faaliyetlerini askıya almasına bu baskıların neden olduğunu belirtti.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan yazılı açıklama yaptı.

Sözcü Abdusselam, "Bazı gemicilik şirketlerinin tehlikelerin arttığı bahanesiyle Kızıldeniz'deki faaliyetlerini askıya aldığını duyurması, ABD baskısı ve tehdidinin sonucudur." ifadesini kullandı.

Abdusselam, bu şirketlerin faaliyetlerini askıya almasının yanlış bir tutum olduğunu ve yalnızca ABD'nin propagandasına hizmet ettiğini kaydetti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA
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