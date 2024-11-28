Husiler, Hudeyde'ye ABD-İngiliz Hava Saldırısı Düzenlendiğini Açıkladı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD-İngiliz koalisyon uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 2 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunun haberinde, ABD-İngiliz koalisyon uçaklarının, Hudeyde'nin Bacil ilçesine 2 hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD ve İngiltere tarafından ise saldırılar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin kontrolündeki sahil kenti Hudeyde, bir uluslararası havaalanı ile 3 limanı barındırması dolayısıyla Yemen'in en önemli kentlerinden biri sayılıyor.

Hudeyde kentine bağlı Cebbane bölgesinde de Husilere ait hava savunma kamplarından biri bulunuyor.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.