Husiler, Hudeyde'ye Hava Saldırısı İddia Etti

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD-İngiliz koalisyon uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde kentine hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, ABD-İngiliz koalisyon uçaklarının, Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X hesabından yapılan yazılı açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerinin, Yemen'in Sana kentindeki Husi tesislerini hedef aldığı belirtilerek, dün sabaha karşı düzenlenen operasyonda, Sana'da bulunan ve Husilere ait füze deposu ile komuta kontrol merkezine hava saldırısı düzenlendiği ifade edilmişti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.