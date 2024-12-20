Husiler İHA Saldırısıyla İsrail'i Hedef Aldı - Son Dakika
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Husiler İHA Saldırısıyla İsrail'i Hedef Aldı

Husiler, İsrail'deki hayati hedeflere İHA saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

20.12.2024 20:48
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki "hayati öneme sahip noktaları" insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Seri, " Irak'taki İslami Direniş ile düşman İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki hayati hedeflere bir dizi İHA kullanarak ortak niteliksel bir operasyon gerçekleştirdik." dedi.

İsrail'in Yafa kentindeki bir askeri hedefin de İHA'larla vurulduğunu aktaran Seri, saldırının başarıyla sonuçlandığını kaydetti.

İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husiler, dün İsrail'in Yafa kentindeki iki askeri hedefin "Filistin 2" tipi balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail ordu radyosu, Husilerin Yafa'ya füze saldırısı sonrası İsrail ordusunun, Yemen'deki 5 hedefe 14 savaş uçağıyla çok sayıda saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Husilerin düzenlediği saldırıda, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan bir okulun zarar gördüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler İHA Saldırısıyla İsrail'i Hedef Aldı - Son Dakika

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