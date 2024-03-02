Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye yardım göndermesini istiyor

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Yemen'deki İran destekli Husiler, 18 Şubat'ta vurdukları ve ülkenin batı kıyısı yakınlarında karaya oturan Rubymar adlı İngiliz gemisinin bulunduğu yerden çıkarılabilmesi için İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardımların girmesi şartını tekrarladı.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Husi, "Yardım tırlarının Gazze'ye giriş yapması durumunda, Rubymar'ın geri çekilmesi teklifinin geçerli olduğunu tekrar açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geminin durumuyla ilgili tüm sonuçlardan İngiltere'yi sorumlu tutan Husi, Gazze'ye yardımların girişi konusunda ısrar etti.

Konuya ilişkin İngiltere'den ve İsrail'den henüz açıklama yapılmadı.

Husi, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada Rubymar gemisinin serbest kalması için Gazze'ye yardım tırlarının girmesi şartını açıklamıştı.

Husilerden İngiliz gemisi Rubymar'a saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 18 Şubat'ta Husilerin 41 bin ton gübre taşıyan Birleşik Krallığa ait Rubymar adlı gemiyi vurduğunu ve geminin su almaya başladığını duyurmuştu.

SABA haber ajansı da vurulan geminin yüksek miktarda amonyak ve yağ taşıdığını belirterek büyük bir çevre felaketi uyarısında bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hedef alınan İngiliz gemisinin ciddi isabet aldığını, batma riski taşıdığını ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtmişti.

Saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiğini savunan Seri, Filistin halkına yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılıncaya kadar İsrail gemilerine ve işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilere yönelik saldırıların devam edeceğini kaydetmişti.

Yemen hükümeti tarafından 24 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Husiler tarafından vurulan geminin Kızıldeniz'deki Yemen'e ait Haniş Adalarına yöneldiği belirtilmişti.

Gemi mürettebatının kurtarıldığı aktarılan açıklamada, Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketi tehlikesiyle karşı karşıya olunduğuna işaret edilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.