Husiler, İsrail'e Bağlı 216 Gemiyi Hedef Aldı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten bu yana İsrail ile bağlantılı 216 kargo gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan videoda, "Vaat edilen fetih savaşı ve kutsal cihadın başından bu yana, Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail ile bağlantılı 216 gemiyi hedef aldı. Bu Gazze için bir zaferdir." ifadelerine yer verildi.

Videoda, "İsrail saldırılarına son vermedikçe ve Gazze Şeridi'ndeki abluka kaldırılmadıkça operasyonların devam edeceği" kaydedildi.

Husiler, İsrail ile bağlantılı gemileri hedef almaya 19 Kasım 2023'te Tel Aviv'e ait "Galaxy Leader" gemisiyle başlamıştı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yanaYemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleriticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçlarıve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.