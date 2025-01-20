Husiler, İsrail Ekonomisine Saldırı Tehditinde Bulundu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in "derinliklerini hedef alarak" ekonomisine zarar verebildiklerini belirtti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı televizyon konuşmasında, Yemen'den İsrail'e karşı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenledikleri saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in merkezine ve derinliklerine ulaşarak ekonomisine zarar verebilecek askeri güce sahip olduklarını öne süren Husi, "Düşman İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım savaşı ve abluka suçlarına dönmesi halinde derhal müdahale edecek şekilde hazırız." ifadesini kullandı.

İsrail'in Kızıldeniz, Babu'l Mendeb Boğazı, Aden Körfez ve Arap Denizi'nden geçişlerini tamamen durdurarak, Eilat kentindeki limanın çalışamadığını dile getiren Husi, ABD ve İngiltere'nin de baskılarıyla Yemen'den yapılan saldırıların önüne geçemediğini söyledi.

ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarda hayalet uçakların yanı sıra uçak gemilerini kullandığını aktaran Husi, ABD uçak gemilerinin daha sonra Kızıldeniz'den uzaklaşarak savunma pozisyonuna girdiklerini ileri sürdü.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.