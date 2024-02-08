Yemen\'deki Husiler İsrail gemilerinin Kızıldeniz\'deki hareketini durdurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail gemilerinin Kızıldeniz'deki hareketinin tamamıyla durduğunu belirtti.
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Husilere ait El-Mesira televizyonunda yaptığı konuşmada, Kızıldeniz'de İsrail gemilerinin hedef alınması ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Husi, "İsrail gemilerinin, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçişleri tamamen durdu. Bu, gerçek bir başarı ve zaferdir. İsrail, mallarını taşımak için kiralık gemilere yöneldi ancak onların da hedef alınmasıyla durum çok zorlaştı." dedi.
Bu hafta İsrail'in Eilat Limanı'nı da hedef aldıklarını kaydeden Husi, bu saldırılar dolayısıyla İsrail'in ekonomik açıdan uğradığı zararın büyük olduğunu vurguladı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin ise Husi, şu ifadeleri kullandı:
"İsrail, direniş güçlerini yok etme ve Gazze halkını tehcir etme hedefini gerçekleştiremedi. ABD de bu konuda onunla aynı görüşteydi ve bazı Arap ülkelerini, Filistin halkının tehcirini kabul ve ikna etmeye çalışmıştı."
"ABD'nin açıklamaları kuruntudan ibaret, zedelenen imajını düzeltmeye çalışıyor"
ABD ile İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırıları da değerlendiren Husi, bu hafta ülkeye 86 saldırı düzenlendiğini ancak bu saldırıların Husilerin gücünü hiçbir şekilde etkilemediğini söyledi.
Husi, "ABD'nin, düzenlenen saldırıların, askeri gücümüzü sınırladığı yönündeki açıklamaları bir kuruntudan ibarettir ve zedelenen imajını düzeltme çabasıdır." diye konuştu.
Kızıldeniz'deki durum
İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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