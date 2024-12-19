Husiler, İsrail'in Yemen'e Saldırısını Açıkladı - Son Dakika
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Husiler, İsrail'in Yemen'e Saldırısını Açıkladı

İran destekli Husiler, İsrail'in Yemen'deki saldırılarında ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

19.12.2024 09:47
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkent Sana ve Hudeyde'ye yaptığı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, Husilerin kontrolündeki Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde şehrine yapılan saldırılarda çok sayıda Yemenlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

Haberde, "İsrail, başkent Sana'nın güneyindeki Haziz elektrik santraline 4 ve kuzeyindeki Zahban elektrik santraline 2 saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi.

Sivil Savunma ekiplerinin Haziz elektrik santralinde çıkan yangını kontrol altına almaya çalıştığı, Zahban'daki yangını söndürdüğü bilgisi verildi.

Ülkenin batısında bulunan Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'na 4 ve Ras İsa bölgesinde bulunan petrol tesislerine 2 hava saldırısı yapıldığı kaydedilen haberde, saldırılar sonucunda Ras İsa'daki petrol tesislerinde çalışanlar arasında ölü ve yaralıların bulunduğu aktarıldı.

Saldırılarda ölü ve yaralı sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda denizcilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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