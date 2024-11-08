Husiler İsrail Üssünü Hedef Aldı - Son Dakika
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Husiler İsrail Üssünü Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Nevatim Üssü'ne füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

08.11.2024 18:47
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını, Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde ise ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Yemen'in başkenti Sana'da İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ve Lübnan ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, gösteri sırasında okuduğu yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in güneyindeki Negev bölgesindeki Nevatim Hava Üssü'nü "Filistin 2" isimli hipersonik balistik füze ile hedef alan nitelikli bir askeri operasyon düzenlediklerini dile getiren Seri, balistik füzenin hedefine doğrudan isabet ettiğini aktardı.

Sözcü Seri ayrıca hava savunma güçlerinin bu sabah El-Cevf ili hava sahasında düşman faaliyetleri yürüten ABD'ye ait bir MQ-9 tipi İHA'yı düşürmeyi başardığını ifade etti.

Gazze Şeridi'ne destek çerçevesinde ABD ve İsrail'e karşı yürüttükleri mücadelede düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 12'ye yükseldiğini aktaran Seri, Filistin ve Lübnan halkına desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

ABD ve İngiltere Hudeyde'ye 2 saldırı düzenledi

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun haberinde, Amerikan-İngiliz savaş uçaklarının Hudeyde ilinin Et-Tuhayta ilçesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu ölen veya yaralananların olup olmadığına ve hasara dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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