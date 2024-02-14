Husiler, Kızıldeniz\'de İsrail, ABD ve İngiltere\'ye ait 34 gemiyi hedef aldı

Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana Kızıldeniz'de İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait 34 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.
Husilere bağlı uluslararası toplum tarafından tanınmayan Sana merkezli Yemen Hükümeti Sözcüsü Dayfullah eş-Şami, düzenlediği basın toplantısında, Kızıldeniz'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şami, "Yemen Deniz Kuvvetleri (Husilere bağlı), 7 Ekim'den bu yana 14'ü Amerikan, 3'ü İngiliz, 17'si de İsrail'e ait olmak üzere 34 gemiye operasyon düzenledi." dedi.
Askeri operasyonların Kızıldeniz ile Umman Denizi'nde sadece ABD, İsrail ve İngiltere gemilerini hedef aldığına dikkati çeken Şami, "Kızıldeniz'i askerileştiren ABD ve İngiltere'dir. Bununla, İsrail seyrüseferini korumak için uluslararası seyrüseferi tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.
Şami, "Yemen Deniz Kuvvetlerinin" Kızıldeniz'deki operasyonlarından sonra İsrail gemilerinin sayısının sıfıra düştüğünü vurguladı.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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