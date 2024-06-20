Husiler, Kızıldeniz'de Yunan gemisinin vurulma anını yayınladı - Son Dakika
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Husiler, Kızıldeniz'de Yunan gemisinin vurulma anını yayınladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, 12 Haziran'da Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait gemiye saldırı görüntülerini yayınladı. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü, gelecekte daha fazla saldırı düzenleyeceklerini ifade etti. Saldırıda Filipinli bir mürettebat hayatını kaybetmişti.

20.06.2024 15:04
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- Husiler, Kızıldeniz'de Yunan gemisinin vurulma anını yayınladı

SANA - Yemen'deki İran destekli Husiler, 12 Haziran'da Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait gemiye saldırı görüntülerini yayınladı.

Kızıldeniz'de gemileri hedef almaya devam eden Yemen'deki İran destekli Husiler, Yunan gemisinin geçtiğimiz hafta vurulma anına ait görüntüleri paylaştı. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Yunanistan'a ait Liberya bandıralı Tutor isimli geminin Kızıldeniz'de vurulma anına ait görüntüleri yayınlayarak, gelecekte daha fazla saldırı düzenleyeceklerini ifade etti.

Saree 12 Haziran'da Tutor'a düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Saldırı 1 insansız su üstü aracı (USV), çok sayıda İHA ve balistik füzelerle gerçekleştirildi. Gemi, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal etmesi nedeniyle hedef alındı" şeklinde konuşmuştu. Saldırıda Filipinli bir mürettebat hayatını kaybetmişti.

Saldırılarda batan ikinci gemi

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, "Askeri yetkililer, bildirilen bölgede gemi enkazı ve petrol görüldüğünü bildirdi. Geminin battığı düşünülüyor" ifadesi kullanıldı. Yunanistan gemisinin Husilerin saldırıları sonucunda batan ikinci gemi olduğu belirtildi.

Husiler'in Kızıldeniz'de 18 Şubat'ta vurduğu Belize bandıralı "Rubymar" adlı İngiliz kargo gemisi ise 12 gün su aldıktan sonra batmıştı.

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak kasım ayından bu yana Aden Körfezi'ndeki uluslararası ticari gemilere insansız hava aracı ve füzeler ile saldırı gerçekleştiriyor. Husiler'in gemileri hedef alan 60'tan fazla saldırısında toplam 4 denizci hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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