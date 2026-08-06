Husiler Suudi Tankerlerine Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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Husiler Suudi Tankerlerine Füze Saldırısı Düzenledi

Husiler Suudi Tankerlerine Füze Saldırısı Düzenledi
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Yemen'deki Husiler, Suudi tankerlerini hedef alarak balistik füze saldırıları düzenlediklerini açıkladı.

SANA, 6 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'in kuzeyinde Suudi Arabistan'a ait bir tankeri hedef alan füze saldırısını üstlenmelerinden saatler sonra, Aden Körfezi'nde bir başka Suudi petrol tankerini balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Daisy" isimli tankeri balistik füzeyle vurarak geri dönmeye zorladıklarını söyledi.

Seri, saldırıyı Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukalarının bir parçası olarak "ablukaya ablukayla karşılık verme" politikası çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Suudi petrol tankerlerini yakından takip ettiklerini söyleyen Seri, Yemen'deki Husilerin kontrolünde olan bölgelere yönelik abluka kaldırılıncaya kadar bu tankerlerin Kızıldeniz'in kuzeyi ve güneyinden geçişine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Öte yandan, İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, çarşamba günü Yemen'in güney açıklarındaki Aden Körfezi'nde seyreden bir tankerin yakınında şiddetli bir patlama sesi duyulduğu yönünde bildiri aldıklarını duyurdu. Tüm mürettebatın güvende olduğu belirtildi.

Husiler günün erken saatlerinde, Kızıldeniz'in kuzeyindeki Suudi liman kenti Yenbu açıklarında Suudi Arabistan'a ait "Vefa" isimli petrol tankerini balistik füzelerle hedef aldıklarını açıklamıştı. Saldırının "isabetli" olduğunu söyleyen Seri, daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Aden Körfezi, Denizcilik, Ağustos, Enerji, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler Suudi Tankerlerine Füze Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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