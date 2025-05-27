Husiler, Tel Aviv'e Füze Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı ile Tel Aviv'in doğusundaki hayati bir bölgeyi hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "İki balistik füzeyle nitelikli askeri operasyon düzenlendi. Bunlardan biri 'Filistin 2' hipersonik balistik füzesiyle işgal altındaki Yafa bölgesinde yer alan Lod Havalimanı'na (Ben Gurion Havalimanı) düzenlenirken, diğerinde 'Zülfikar' balistik füzesiyle Yafa bölgesinin doğusunda düşmanın hayati bir bölgesi hedef alındı." ifadesini kullandı.

"Operasyon amacına ulaştı." diyen Seri, saldırılar sonrasında milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçtığını ve havalimanında uçuşların durduğunu dile getirdi.

Seri, söz konusu saldırıların "Filistin halkına ve mücahitlerine destek vermek, Siyonist düşmanın Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçuna ve binlerce Siyonist Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine bir cevap olarak yapıldığını" vurguladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'den atılan füzeler nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin aktifleştirildiği ve 2 füzenin düşürüldüğü kaydedildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi de Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşların geçici süreyle askıya alındığını belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.