Husilerin Yemen'deki Saldırıları Artıyor - Son Dakika
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Husilerin Yemen'deki Saldırıları Artıyor

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İran destekli Husiler, Yemen'in Marib ve Muha kentlerine roket ve İHA saldırıları düzenledi.

YEMEN (AA) – Yemen'de İran destekli Husilerin, Marib ve Muha kentlerine roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği bildirildi.

Yemen'deki Ulusal Direniş Güçlerine bağlı medyanın haberine göre, Husiler Taiz iline bağlı Muha kentinde balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenledi. Muha kentinin Kehreba Caddesi'ne düşen bir füze de bölgede hasara yol açtı.

Ülkenin orta kesimindeki Marib ili de Husilerin hedefi oldu.

İldeki hükümete bağlı Yerel Yönetim Medya Ofisinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, füze saldırısının sivil mahallelere yönelik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 6 balistik füze ve 4 İHA'nın kullanıldığı saldırılarda siviller arasında yaralananlar olduğu, evlerde ve bazı mülklerde hasar oluştuğu belirtildi.

Hedef alınan sivil yerleşim yerleri arasında, Marib şehrinin kuzeyinde bir fırının da olduğu ve bu saldırıda bir kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Husilerin bombardımanı, yerinden edilmiş insanların yoğun olarak yaşadığı şehrin diğer mahallelerini de vurdu, sivil araçlarda ve evlerde hasarlara neden oldu.

Yerel yetkililer, uluslararası toplumu, saldırıları kınamaya davet ederken, insan hakları örgütleri ve insani yardım kuruluşlarına, söz konusu saldırıları belgelemeleri çağrısı yaptı.

Muha ve Marib kentleri daha önce de çok sayıda Husi saldırısına maruz kalmıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Marib, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husilerin Yemen'deki Saldırıları Artıyor - Son Dakika

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