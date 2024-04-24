Huzurevi Takımları Alanya'da Bocce Turnuvasında Karşılaştı - Son Dakika
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Huzurevi Takımları Alanya'da Bocce Turnuvasında Karşılaştı

Huzurevi Takımları Alanya\'da Bocce Turnuvasında Karşılaştı

Antalya'da düzenlenen 6. Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi'nde ilk dört sırayı elde eden huzurevi takımları, Alanya'da özel bir turnuvada karşı karşıya geldi. Alanya Huzurevi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada, Alanya Huzurevi finalde Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi'ni mağlup ederek birinci oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, bocce ligiyle aktif yaşlanma felsefesini uygulamayı amaçladıklarını belirtti. Huzurevi takımlarının sporcuları, Alanya tatiliyle stres attı ve mutlu bir tatil geçirdi.

24.04.2024 16:38
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Antalya'da geçen yıl düzenlenen 6. Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi'ni ilk dört sırada bitirerek Alanya ilçesinde tatil kazanan 4 huzurevi takımı, bocce turnuvasında karşılaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yaşlılara yönelik organize edilen ligde ilk dört sırayı elde eden Aksaray Kadir Üçyıldız Huzurevi, Osmaniye Özden Huzurevi, Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi ve Samsun Bafra 75. Yıl Huzurevi takımları, Alanya Huzurevi'nde düzenlenen özel turnuvada karşı karşıya geldi.

Turnuvada ev sahibi Alanya Huzurevi, finalde karşılaştığı Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi'ni 12-11 mağlup etti.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, gazetecilere, son bocce liginde dereceye giren 4 takımın, kazandıkları Alanya tatili ödülü nedeniyle ilçede ağırlandıklarını söyledi.

Huzurevi takımı sporcularının, Alanya tatiliyle stres attığını belirten Sökmen, "Bocce ligi ile amacımız aktif yaşlanma felsefesini uygulamak. Bakanlığımız, huzurevindeki yaşlılarımızın, çocuklar ve yakınları tarafından bırakıldıkları havasından kurtulmaları, aktif ve sağlıklı yaşlanmaları için uygun ve aktif spor dalları araştırdı. Bedensel engelli birinin dahi rahatlıkla oynayabileceği bocce sporu üzerinde duruldu. Bugün bu uygulamanın ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gördük." diye konuştu.

Samsun Bafra 75. Yıl Huzurevi'nin sporcularından Şahin Dursun ise aileleriyle geldikleri tatilin çok iyi geçtiğini ifade etti.

Aksaray Kadir Üçyıldız Huzurevi sporcularından Mehmet Böle de son ligi şampiyonu olarak tamamladıklarını ve Alanya tatili ödülüyle mutlu olduklarını dile getirdi.

Böle, "2017'den beri yaptığım bu spor beni eğlendiriyor ve mutlu ediyor. Bu sporun verdiği mutluluğu bugün bir kez daha yaşadım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Huzurevi Takımları Alanya'da Bocce Turnuvasında Karşılaştı - Son Dakika

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