IAC 2026 öncesi uzay uzmanları uzayın günlük hayattaki yerini anlattı

ANTALYA'da, 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek '77'nci Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026)' öncesinde dünyanın önde gelen bilim insanları ve uluslararası uzay kuruluşlarının yöneticileri, 'The World Needs More Space' (Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var) teması etrafında değerlendirmelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; IAC tarihinde ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek kongreyle Antalya, 5-9 Ekim tarihlerinde 5 gün boyunca dünya uzay diplomasisinin merkezi olacak. Bu yıl 'The World Needs More Space' temasıyla düzenlenecek IAC 2026; uzay ajanslarını, bilim insanlarını, akademisyenleri, sektör temsilcilerini, girişimcileri ve gençleri Antalya NEST Kongre Merkezi'nde bir araya getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek dev zirve öncesinde Colorado Boulder Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hanspeter Schaub, Hong Kong Politeknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hongyu Yu, Uzay Araştırmaları Komitesi (COSPAR) Başkanı Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund ve Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü (APSCO) Genel Sekreteri Dr. Jiang Hui, uzayın insanlığın geleceğindeki rolünü farklı perspektiflerden ele aldı.

'GÜNLÜK HAYATTA UZAYIN ETKİSİNİ FARK ETMİYORUZ'

Colorado Boulder Üniversitesi Smead Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bilimleri Bölümü Glenn L. Murphy Kürsüsü Profesörü Prof. Dr. Hanspeter Schaub, uzay teknolojilerinin artık günlük yaşamın ayrılmaz parçası olduğuna dikkat çekerek, "Uzay, Dünya'daki günlük yaşamımızı doğrudan etkiliyor. İnsanlar GPS ve navigasyona aşina ancak hava durumunun izlenmesinden sel ve orman yangınları gibi doğal olayların takibine kadar pek çok alanda uzay teknolojilerinden yararlanıyoruz. Okyanuslarda, çöllerde ve dünyanın uzak bölgelerinde navigasyon ve iletişim de uzay tabanlı sistemler sayesinde mümkün. Yaptığımız hemen her şeyi etkiliyor. Dünya'da günlük hayatımızı sürdürürken çoğu zaman bunun farkına bile varmıyoruz. Uzaya daha fazla ihtiyacımız var. İş dünyasından günlük yaşamımıza kadar gerçekleşen her şeyin bir parçasında uzay yer alıyor" diye konuştu.

'UZAY, İNSANLIĞIN BÜYÜMESİ İÇİN YENİ BİR BOYUT'

Hong Kong Politeknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Profesörü ve Havacılık ve Uzay Araştırmaları Akademisi İcra Direktörü Prof. Dr. Hongyu Yu, uzayın sunduğu yeni fırsatlara ve küresel ortaklığın gerekliliğine vurgu yaparak, "Uzay, kaynak kullanımından gezegenlerde yaşam kurmaya kadar insanlığın büyümesi için yeni bir boyut. Onun tüm potansiyelini ortaya çıkarmak küresel ortaklık gerektiriyor. Hong Kong, insanları, fikirleri ve inovasyonu uzayda sınırların olmadığı bir gelecek için birbirine bağlıyor" dedi.

'UZAY YENİ FİKİRLER İÇİN ÜLKELERİ BİRBİRİNE BAĞLAYABİLİR'

George Washington Üniversitesi Uzay Politikaları Enstitüsü Profesörü ve COSPAR Başkanı Prof. Dr. Pascale Ehrenfreund, insanlığın uzay merakının keşif arzusuyla şekillendiğini belirterek, "Uzay, insanlığı her zaman bildiklerimizin ötesine bakmaya ve bundan sonra ne geleceğini hayal etmeye teşvik etti. Dünyanın neden daha fazla uzaya ihtiyacı var? Çünkü, uzay, yeni fikirler için ilham verebilir, ülkeleri birbirine bağlayabilir ve burada, Dünya'da daha iyi bir gelecek inşa etmemize yardımcı olabilir. IAC 2026 vesilesiyle Antalya'da bir araya gelmeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

'UZAY TEK BİR ÜLKEYE AİT DEĞİL, HEPİMİZE AİT'

APSCO Genel Sekreteri Dr. Jiang Hui, ülkelerin uzay hedefleri noktasında uluslararası dayanışmaya dikkat çekerek, "Benim için bu tema; hayal kurmak, keşfetmek ve tek bir ülkenin tek başına çözemeyeceği kadar büyük sorunlara çözüm bulmak için 'daha fazla alan' anlamına geliyor. Uzay, tek bir ülkeye ait değil, hepimize ait. Sınırların ötesinde iş birliği yaptığımızda bilgiyi paylaşır, maliyetleri azaltır ve burada, Dünya'da güven inşa ederiz. Uluslararası iş birliği yalnızca sahip olunması güzel bir şey değil, birlikte daha ileriye gitmemizin yegane yolu. Küresel uzay toplumunu IAC 2026'da Antalya'da buluşmaya davet ediyorum" dedi.