İasos Antik Kenti Konferansı

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Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal'ın ev sahipliğinde, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan İasos Antik Kenti'nin tanıtıldığı bir konferans yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İasos Kazı Başkanı Prof. Dr. Asuman Baldıran, Büyükelçi Uysal'ın ev sahipliğinde "İasos Antik Kenti Kazı ve Konservasyon Çalışmaları" başlıklı bir konferans verdi.

Brüksel Büyükelçiliğinde düzenlenen konferansın açılışında konuşan Uysal, Türkiye'nin kültürel mirasının ortaya çıkarılması için tüm çabaları desteklediklerini ifade etti.

Belçika ile ikili ilişkilerin bir boyutunun da Sagalassos antik Kenti'nde Leuven Üniversitesi'nden bir ekiple gerçekleştirilen kazı çalışmaları örneğinde görüldüğü gibi kültürel işbirliğini kapsadığına değinen Uysal, İasos'un Türkiye'nin kültürel mirası için kayda değer önem arz ettiğini vurguladı.

Uysal, "İasos, sadece arkeolojik buluntularıyla değil, aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çekiyor." dedi.

Türkiye'nin çok sayıda kadim medeniyete beşiklik etmiş coğrafyasındaki mirasın korunması için çalışmaların devamını dileyen Uysal, "Gizemli bir dönemin üzerindeki perdenin aralanmasından, geçmişe ışık tutulmasından duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kesintisiz yerleşim alanı

Prof. Dr. Baldıran da Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yer alan bir yarım ada üzerine kurulu İasos'un, Orta Tunç Çağı'ndan Geç Antik Çağ'a kadar kesintisiz bir yerleşim alanı olduğunu belirtti.

Kentin birçok efsanevi öyküye konu olduğunu dile getiren Baldıran, meclis binası, Bizans kulesi, agora, mozaikli villalar, kutsal alanlar gibi birçok dikkat çekici yapıya ev sahipliği yaptığını anlattı.

Baldıran, İasos'un bir liman kenti olması nedeniyle su altı çalışmalarının da yapıldığını kaydetti.