İBB 100. Yıl Stadı Yenilendi, İmamoğlu Açılışta Konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenilenen Küçükçekmece'deki İBB 100. Yıl Stadı'nın açılışı törenle yapıldı.
Atakent Mahallesi'ndeki stadın açılışında konuşan İmamoğlu, İstanbul'un spor şehri olduğunu söyledi.
Sporun, şehrin hayatında, ruhunda önemli bir yeri bulunduğunu belirten İmamoğlu, İstanbul'un şampiyonların ve rekortmenlerin şehri olduğunu dile getirdi.
İmamoğlu, İstanbul'un köklü geçmişine rağmen, ulusal ve uluslararası anlamda sporda hak ettiği yere henüz ulaşamadığını, bu anlamda kentte sporun gelişmesi yönünde ihmal edilen alanlar olduğunu söyledi.
Göreve geldiklerinde 13 ilçede İBB'ye ait bir spor tesisinin bulunmadığını anlatan İmamoğlu, 4,5 yılda 7'si futbol stadı 19 spor tesisini İstanbul'a kazandırdıklarını kaydetti.
İmamoğlu, çok sayıda semt stadının eksiklerini tamamladıklarını, engelsiz spor parklarıyla İstanbul'da ilki gerçekleştirdiklerini, 35 okula spor salonu kazandırdıklarını dile getirdi.
Haliç Su Sporları Merkezini açtıklarını belirten İmamoğlu, İstanbul'da 9 mini spor merkezi oluşturduklarını bildirdi.
İstanbulluların spor tesislerinden yararlanma oranını artırdıklarını söyleyen İmamoğlu, "Sporun özünde yatan iyi değerleri yaygınlaştırmak ve yüceltmek gerektiğine inanıyorum. Örneğin, mertçe ve centilmence yarışma kültürünün, sporda olduğu kadar siyasette de hakim olmasını sağlamalıyız. Bir maç ya da seçim kazanılacaksa, mertlikle kazanılmalı, kaybedilecekse mertlikle kaybedilmelidir. Çok önemli bir kavram bu." diye konuştu.
İmamoğlu, daha sonra genç sporcularla stadın açılış kurdelesini kesti, sahada 2 penaltı atışı gerçekleştirdi.
Açılış törenine, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile amatör kulüplerdeki çocuk ve genç sporcular katıldı.
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