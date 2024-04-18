İBB, 4.2 Milyar TL'lik İç Borçlanma Talebini Onayladı - Son Dakika
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İBB, 4.2 Milyar TL'lik İç Borçlanma Talebini Onayladı

İBB, 4.2 Milyar TL\'lik İç Borçlanma Talebini Onayladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planında bulunan projeler için 4.2 milyar TL'lik iç borçlanma talebini meclisten onay aldı.

18.04.2024 17:17  Güncelleme: 17:20
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2015-2019 yıllarını kapsayan İBB'nin stratejik planında bulunan imar, çevre, kentsel dönüşüm, toplu ulaşım gibi projelerinde kullanılmak üzere 950 milyon TL'lik iç borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yetki verildi. 2020 yılından bu yana komisyonda bekleyen finansman ihtiyaçlarından kullanılmak üzere, istenen 2 milyar 250 milyon liralık iç borçlanma ile 2021 yılından beri komisyonda bekleyen 1 milyar TL'lik iç borçlanma talebine de onay çıktı. İBB yönetimi toplam 4.2 milyar TL'lik borçlanma talebi meclisten onay almış oldu. İç borçlanma talebi, 5 yıl sonra meclisten onay alabildi.

İBB Meclisi'nin nisan ayı oturumlarının ikinci birleşimi Saraçhane'deki başkanlık binasında meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında gerçekleştirildi. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin ardından çoğunluğu elinde bulunduran İBB Meclisi'nin yeni dönemin ikinci toplantısında, İBB yönetiminin yıllardır Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP tarafından karara bağlanmadan bekletilen borçlanma talepleri gündeme alındı. 2019 yılından beri komisyon bekletilen dosya oya sunuldu. İBB'nin stratejik planında bulunan imar, çevre, kentsel dönüşüm, toplu ulaşım gibi projelerinde kullanılmak üzere 950 milyon TL'lik iç borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yetki verildi. Bu durumda iç borçlanma talebi, 5 yıl sonra meclisten onay alabildi. 2020 yılından bu yana komisyonda bekleyen finansman ihtiyaçlarından kullanılmak üzere istenen 2 milyar 250 milyon liralık iç borçlanma talebi ve pandemi nedeniyle bozulan nakit akışını iyileştirilebilmesi için istenen ve 2021 yılından beri komisyonda bekleyen 1 milyar TL'lik iç borçlanma talebine de onay çıktı. Kirazlı- Halkalı Metro Projesinin finansmanında kullanılmak üzere 2023 yılından bu yana komisyonda bekleyen 250 milyon 361 bin 766 dolarlık dış borçlanma için de İBB Başkanı'na yetki verildi.

Böylece toplam 4.2 milyar TL'lik iç borçlanma ile 250 milyon dolarlık dış borçlanma meclisten onay almış oldu. Bütün teklifler oybirliği ile kabul edildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, 4.2 Milyar TL'lik İç Borçlanma Talebini Onayladı - Son Dakika

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