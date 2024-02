İBB Başkan adayı Kurum, "Çilesiz İstanbul" programında trafik sorununa yönelik projelerini anlattı Açıklaması

Güncel

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Biz, İstanbul'u yavaşlatan, halkımızı bezdiren bu trafik çilesini bitireceğiz. Bunun için de milletimiz için 'Uğraştıran değil, Ulaştıran İstanbul' diyoruz ve 1 Nisan'da İstanbul'un yolunu açmaya geliyoruz." dedi.

Kurum, "Çilesiz İstanbul" programının tanıtımı dolayısıyla bir otelde düzenlenen toplantıda, İstanbul'un en büyük sorunlarının başında trafik çilesinin geldiğini söyledi.

İstanbulluların trafik çilesinden bıktığını belirten Kurum, "İstanbul'u yönetenlere baktığımızda, insanımızın çektiği bu eziyetlerden dolayı tek bir an bile rahatsız olmadıklarını görüyoruz. İnsanımızın bu sıkıntısına çözüm bulmak için en ufak bir irade ortaya koymadılar. Üzülerek söylüyorum ki İstanbul'umuz 5 yıldır, Türkiye Yüzyılı hedefinden sapmıştır. Ülkemizin lokomotifi olan İstanbul her açıdan geride kalmıştır. İBB, insan odaklı belediyecilikte sınıfta kalmıştır. 5 yıldır bu şehirde yapılan her iş, günü kurtarma eyleminden ileriye gidememiştir." şeklinde konuştu.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin ulaşım alanında da her alanda olduğu gibi başarısız olduğunu ifade ederek, "Seçilmeden önce millete 35 ulaşım vaadi verdiler. Bu vaatlerin bugün 4'ünü bitirebildiler. Ulaşımda tam yüzde 89 oranında başarısız oldular." dedi.

Trafik nedeniyle bir kişinin yılda 288 saat kaybettiğini, her İstanbullunun ömründen 3 yılın çalındığını aktaran Kurum, "Biz, İstanbul'u yavaşlatan, halkımızı bezdiren bu trafik çilesini bitireceğiz. Bunun için de milletimiz için 'Uğraştıran değil, Ulaştıran İstanbul' diyoruz ve 1 Nisan'da İstanbul'un yolunu açmaya geliyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, İstanbul'da 1000 kişiye 209 araç düştüğünü, her geçen gün Avrupa ortalaması olan 582 araç sayısına yaklaşıldığını, ayrıca kentte her gün 984 yeni aracın trafiğe çıktığını aktardı.

Geçen yılın 5 milyon araç sayısıyla kapatıldığını kaydeden Kurum, "Bu yılın sonunda ise 5,4 milyon sayısına çıkacağız. 2029'da bu şehirde tam 6,8 milyon araç olacak. 2004 yılında ortalama yolculuk sayımız sadece 1,54'tü. 2023'te 2,14'e ulaştı. Bu oran 2029 yılında 2,19'a ulaşacak. Avrupa ile Asya yakaları arasındaki yolculuk sayılarımız ise 2023'te 2,76 milyondu. 2029 yılında 3,71 milyona ulaşacak. Nüfusumuz, gelirimiz ve otomobil sayımız hızla artıyor. Bu yükseliş devam ederken, eğer doğru bir planlama yapamazsak bugünkü manzaranın çok daha kötü boyutlarını yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu şehrin geleceği için tek bir yeni metro hattı ihalesi yapmadılar"

Kurum, İstanbul'da 2014'te ortalama yolculuk süresinin 49 dakika olduğunu, 2019 yılında bunun 45 dakikaya düştüğünü ancak mevcut İBB yönetiminin 5 yılda bu süreyi 64 dakikaya ulaştırdığını aktardı.

Kentte 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğunun bugün ortalama yüzde 64'e çıktığını kaydeden Kurum, yoğun saatlerde bu oranın yüzde 90'lara yaklaştığını, mevcut İBB yönetiminin verdiği metro sözlerini yerine getirmediğini anlattı.

Kurum, yüzde 99'unu tamamladıkları 18 kilometrelik Mecidiyeköy-Mahmutbey hattına mevcut yönetimin sadece 180 metre ekleyebildiğini belirterek, "Dudullu-Bostancı metrosunun yüzde 70'lik kısmını biz tamamlamıştık. Onlar bu hattın sadece yüzde 30'luk kısmını yapabildiler. Bu beceriksizlikle de yetinmediler. Üstüne bir de devam eden hatları iptal ettiler. Üstüne üstlük iptal ettikleri hatlara hafriyat doldurdular. Daha da acısı, 5 yılda bu şehrin geleceği için tek bir yeni metro hattı ihalesi yapmadılar." ifadelerini kullandı.

"İstanbullu evinden çıktığında en fazla 10 dakikada raylı sisteme ulaşacak"

Murat Kurum, toplu ulaşımda yüzde 72 olan karayolu payını 2029'da yüzde 60'a düşüreceklerini, yüzde 26 olan raylı sistemlerin payını da yüzde 37'ye çıkaracaklarını söyledi.

Ulaşım Ana Planı'nı hayata geçireceklerini belirten Kurum, tüm projelerini sürekli olarak güncelleyecekleri bu plana uygun şekilde hayata geçireceklerin anlattı.

Kurum, mevcut 340,5 kilometre metro hattı uzunluğunu, 2029'da 650 kilometreye, 2034'te ise 1004 kilometreye ulaştıracaklarını aktardı.

Yenikapı-İncirli-Sefaköy ile Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-Tüyap metro hattını ihale edip bitireceklerini anlatan Kurum, böylelikle Beylikdüzü'nden Bakırköy'e yolculuk süresinin sadece 39 dakika olacağını söyledi.

Denizin altından İstanbul'un iki yakasını bir kez daha bağlayacaklarını aktaran Kurum, 28 kilometrelik İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metro hattını tamamladıklarında Beylikdüzü'nden metroya binenlerin boğazın altından geçecek Söğütlüçeşme'ye 78 dakikada ulaşacağını dile getirdi.

Kurum, Vezneciler-Sultangazi metro hattıyla 4 ilçeyi birbirine bağlayacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"21,3 kilometrelik Üsküdar-Kadıköy-Maltepe-Kartal tramvay hattımızla 4 ilçemizi birbirine bağlayacağız. 62,4 kilometrelik uzunluğa sahip Samandıra-İstanbul Havalimanı raylı sistem hattımıza çok değer veriyorum. Çünkü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek hem yolcu hem yük taşıyacak. Kuracağımız yeni 6 lojistik merkezimize bağlanarak Marmaray'ın yükünü üstlenecek. Marmaray'ı gece saatlerinde de yolcu taşımada kullanmamızı sağlayacak. 2 kilometrelik Eyüpsultan-Piyerloti-Miniatürk teleferik hattımızla Haliç'in iki yakasını birbirine bağlayacağız. Toplamda 185 kilometrelik yeni hattı 2029 yılına kadar İstanbullu hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. İstanbullu her kardeşim evinden çıktığında en fazla 10 dakika yürüyerek raylı sisteme ulaşacak."

"Deniz yolu yolcu sayısını 2034 yılına kadar 1 milyona ulaştıracağız"

Murat Kurum, göreve geldiklerinde Metro AŞ, Aselsan ve TÜBİTAK işbirliğiyle metroların sinyalizasyon sistemlerinden yeni ulaşım yazılımlarına kadar birçok alanda hizmet verecek bir tesis kuracaklarını, bu tesisle İstanbul'u ulaşım teknolojilerinde dünyanın lider şehirlerinden biri haline getireceklerini kaydetti.

E-5 Karayolunun Büyükçekmece-Kınalı kesiminde ana yolları ve yan yolları düzenleyerek sürücüsüz metrobüs hattını TÜYAP-Silivri arasında hizmete alacaklarını söyleyen Kurum, her yıl filolara 100 yeni elektrikli metrobüs ve 250 elektrikli otobüs katacaklarını bildirdi.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin deniz ulaşımında sınıfta kaldığını ifade ederek, bugün 500 bin olan deniz yolu yolcu sayısını 2034 yılına kadar 1 milyona ulaştıracaklarını vurguladı.

İstinye-Yenikapı ve Çubuklu-Yenikapı arabalı vapur seferlerini, Sirkeci-Harem nostaljik yolcu vapur hattını da hizmete sunacaklarını aktaran Kurum, Beylikdüzü'nden sırasıyla Avcılar, Bakırköy, Yenikapı, Eminönü, Kabataş ve Beşiktaş'a, Anadolu Yakası'nda da Maltepe sahiline benzer şekilde oluşturulacak mini iskeleler kuracaklarını söyledi.

Kurum, özellikle sabah-akşam iş saatlerinde verilecek hızlı ve sık seferlerle hizmeti arttıracaklarını belirterek, "Göreve gelir gelmez deniz ulaşımında aktarmalı yolculukların tamamını ücretsiz hale getiriyoruz." dedi.

Bisiklet, motosiklet, scooter gibi araçlar için Güvenli Mikromobilite Ulaşım Ağı dönemine geçeceklerini belirten Kurum, bisiklet parklarının sayılarını hızlıca artıracaklarını, 2029'a kadar bisiklet yolu uzunluğunu iki katına çıkaracaklarını, 2034'de ise 1500 kilometre bisiklet yoluna ulaşacaklarını ifade etti.

"İstanbul'a 122 kilometre uzunluğunda yeni tüneller kazandıracağız"

İstanbul'daki taksilerin talebi karşılamadığını belirten Kurum, göreve geldiklerinde ihaleler yaparak taksi eksikliğini şehrin ihtiyaçlarına göre gidereceklerini, taksi sorununu İstanbul'un gündeminden çıkaracaklarını aktardı.

Kurum, ulaşımda 0-6 yaş arası çocukların babalarına ücretsiz seyahat hakkı vereceklerini, ilköğretimde okuyan öğrencilere ulaşımı tamamen ücretsiz yapacaklarını belirterek, "Gençlerimizin halihazırda indirimli olan İstanbul kartındaki yolculuk ücret tarifesinde yüzde 40 indirim yapacağız." dedi.

Kurum, İstanbul'a 122 kilometre uzunluğunda yeni tüneller kazandıracaklarının altını çizerek, "İlk 5 yılımızda Çayırbaşı, Ayazağa, Levazım ve Dolmabahçe etabında 25,7 kilometrelik tünel projesini yapacağız. Büyükdere Caddesi ve sahil yoluna alternatif Dolmabahçe'den başlayıp Kilyos'a uzanan tünel zincirini hayata geçirmiş olacağız. Kağıthane-Bayrampaşa Hal arasında 11,5 kilometrelik tünelimizi hizmete açacağız. Anadolu Yakası'nda ise 10,2 kilometrelik Yenisahra-Bostancı tüneli süratle bitecek." diye konuştu.

İkinci 5 yıllarında ise 74,7 kilometrelik yeni tünel hedeflerinin 50,9 kilometresini, Avrupa Yakası'nda Bayrampaşa'dan Büyükçekmece'ye uzanan karayolu tüneliyle sağlayacaklarını dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu Yakası'nda ise 23,8 kilometrelik Harem-Çengelköy-Kavacık tünellerimizi hayata geçireceğiz. Trafik yoğunluğu üst seviyelerde olan E-5, TEM ve birbirine bağlayan bağlantı yollarının yoğunluğunu azaltacağız. Sarıyer-Beşiktaş arası 12 dakikaya, Beşiktaş-Beylikdüzü arası yolculuk süresi 23 dakikaya, Beşiktaş- Küçükçekmece arası 15 dakikaya, Harem-Kavacık arası 9 dakikaya inecek. İstanbul'da trafik yoğunluğunu artıran 151 kavşağın düzenlemesiyle 39 ilçede ve tüm mahallelerimizde trafik yükünü azaltacak, İstanbulluya nefes aldıracak."

"İSPARK'ta uygulanan tarifelerde yüzde 25 indirim yapacağız"

Esenler Otogarını İhsaniye'ye, Harem Otogarını ise Kurtköy'e taşıyacaklarını anlatan Kurum, böylece İstanbul'un şehir içi trafik yükünü alacaklarını, otogarlara raylı sistemi entegre edeceklerini belirtti.

Kurum, ağır vasıta trafiği için iki yakada 6 yeni lojistik merkezi kuracaklarını, yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşıyacaklarını anlattı.

Motosiklet kullanıcıları için özel motosiklet yolları yapacaklarını vurgulayan Kurum, İstanbul'daki 250 bin motokurye için yol kenarlarına yeni cepler açacaklarını belirtti.

Kurum, göreve geldiklerinde Yol Üstü Otopark Yönetim Sistemi uygulamasını hayata geçireceklerini, kente ilk 5 yılda üstü park, altı otopark olan, vatandaşın arabasını bırakarak toplu ulaşıma ulaşabileceği 250 bin araçlık otopark kazandıracaklarını söyledi.

İSPARK'ın liyakatsiz ellerde kötü yönetildiği için zarar ettiğini söyleyen Kurum, "Ama biz bütün mahallelerde ücretsiz otopark yapacağız, İSPARK'ta uygulanan tarifelerde yüzde 25 oranında indirim yapacağız. Vatandaşımız için ilk yarım saati de ücretsiz yapacağız." şeklinde konuştu.

Kurum, İstanbul'un tüm ulaşım ağını yapay zeka ile destekleyeceklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Yerli yazılımla hayata geçireceğimiz Dijİstanbul'u hemen hayata geçireceğiz. Dijiİstanbul'la size en yakın boş otoparkın nerede olacağını görebilecek, hemen otoparka varmadan yerinizin rezervasyonunu yapabileceksiniz. Park-et uygulamasıyla gittiğimiz yerdeki en yakın ve müsait otoparkı bu uygulamadan öğrenecek ve yol tarifini alacaksınız. Yol-@çık uygulamasıyla bulunduğunuz konumdan gitmek istediğiniz yere kadar en verimli ulaşım seçeneklerini takip edebileceksiniz."

İstanbul'da gerçek belediyeciliğin vakti geldiğini belirten Kurum, "Ben İstanbullulara söz veriyorum, 1 Nisan'dan itibaren İstanbul trafik çilesinden kurtulacak. İlk 5 yılın sonunda azaltacağımız İstanbul trafiğine 10 yıl sonunda, bir daha geri dönmemek üzere son vereceğiz." diye konuştu.