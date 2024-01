İBB Başkan adayı Kurum Kağıthane\'de konuştu Açıklaması

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında açıkladığı projelere ilişkin, "Bu projeleri açıklayınca mevcut yönetim hemen telaşlandı. Diyorlar ki 'Bu projeler kopyala yapıştır projeleri. Bu projelerden biz de faydalanabilir miyiz diye bakacağız, biz de bu manada inceleyeceğiz.' Onlara diyoruz ki yarı zamanlı belediyecilik yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimin bizi takdir etmesini asla ve asla beklemiyoruz." dedi.

Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'deki "3 Kademe İlçe Yönetimi-Sandık Görevlileri-Okul Sorumluları" programında partililerle bir araya geldi.

Seçim çalışmalarına başladıkları üç haftada İstanbul'un her yerinde büyük bir heyecanla coşkuyla karşılaştıklarını belirten Kurum, süreç içerisinde binlerce vatandaşla kucaklaştıklarını, sohbet ettiklerini, onların dertlerini dinlediklerini, evlerine, sofralarına misafir olduklarını söyledi.

Kurum, perşembe günü gerçekleşen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" programını hatırlatarak, "Projelerimizi, hayallerimizi, İstanbul'a olan sevdamızı, aşkımızı 10 temel başlıkta milletimizle paylaştık. Biz hep sahada ne demiştik? 'İstanbulların gündeminde olmayan bir şey asla ve asla bizim de gündemimizde olmayacak.' Bu iddia aynı zamanda İstanbulluların hayallerinde ne varsa onu biz de hayalimiz yapacağız ve İstanbullu kardeşlerimizle birlikte sözümüze sadık kalacağız. İstanbul'un önümüzdeki 100 yılını anlattığımız toplantıda İstanbulluların gerçek dertlerine, gerçek sorunlarına, halkımızın gerçek taleplerine odaklanmaya çalıştık." diye konuştu.

Projelerini açıklamalarının ardından yaşanan gelişmelere değinen Kurum, şöyle konuştu:

"Bu projeleri açıklayınca mevcut yönetim hemen telaşlandı. Diyorlar ki 'Bu projeler kopyala yapıştır projeleri. Bu projelerden biz de faydalanabilir miyiz diye bakacağız, biz de bu manada inceleyeceğiz.' diyorlar. Buradan Kağıthane'den onlara diyoruz ki yarı zamanlı belediyecilik yapan, boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir yönetimin bizi takdir etmesini asla ve asla beklemiyoruz. Bizi takdir edecek millettir, bizi takdir edecek Kağıthane'dir, Bayrampaşa'dır. Tabii ki bu projelerden onlar da faydalanacak. 1 Nisan sabahı eğer İstanbul'da yaşayacaklarsa, tüm İstanbullular gibi onlar da bu hizmetlerden, bu projelerden faydalanacaklar. Şimdi kopyala yapıştır kısmını ben anlayamadım. Geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'a 650 kilometre metro yapıldı da biz görmedik mi? Kağıthane'ye geçtiğimiz 5 yılda verilen sözler tutuldu da biz duymadık mı? İstanbul'un iki yakasına iki tünel yapıldı da biz görmedik mi? İstanbul'da, İstanbul'un gençlerinin, kadınlarının sorunları çözüldü de biz duymadık mı? İstanbul'a 122 kilometre tünel, kara yolu, kavşak projeleri yapıldı da İstanbullular bunu görmedi mi? İstanbullular her şeyi görüyor, Kağıthane her şeyi görüyor. 31 Mart'ta da sabırlı olun, sizlere gereken cevabı sandıkta verecek. Bunu biz görüyoruz. Bu coşkuyu emin olun İstanbul'un her yerinde hissediyoruz."

"Kağıthane'ye örnek olacak önemli bir dönüşüm projesini gerçekleştirdik"

Kurum, toplantıda açıkladıkları verilere dikkati çekerek, "Aslında açıkladığımız grafikler, sayılar, oranlar, planlar, insanımıza ne söylüyordu biliyor musunuz? İstanbul'un geleceği, hizmet odaklı AK Parti belediyeciliğinin, Cumhur İttifakı belediyeciliğinin hedefidir." diye konuştu.

İstanbul'da trafik çilesinin her bir vatandaşın hayatından 3,5 yıl götürdüğünü dile getiren Kurum, bu çilenin çözümünün İstanbul'a onlarca yeni metro hattı, tramvay, tünel, binlerce kavşak, binlerce bisiklet yolu, yüzlerce otopark yapmak için projelerini hazırlayanlarda, Kağıthane-Bayrampaşa arasına 12 kilometrelik metro planlayanlarda, yani kendilerinde olduğunu söyledi.

Kurum, 2019'da Kağıthane'de çöken binanın yerine yapılan 750 konutu hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kağıthane Belediyemizle el ele verdik, vatandaşımızla birlikte 'Burada hızlı, yerinde, gönüllü yapacağız. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz.' dedik ve orada 750 konutu İstanbul'a, Kağıthane'ye örnek olacak önemli bir dönüşüm projesini gerçekleştirdik. Evlerinde korku içinde yaşayan annelerimize 100 bin konut sözü verip de yüzde 5'ini bile tutamayanların bu durum umurunda değil. Bu emin olun sadece bizlerin, buradaki arkadaşlarımızın umurunda. 650 bin yeni yuva kurmak için tüm ekibiyle hazır durumda olanların, Kağıthane Yahya Kemal'de yüzlerce yeni yuva yapanların umurundadır, AK Parti'nin umurundadır. İstanbul'un olası bir afet anında yaşayacağı kaosa karşı çözümler bu milletin evini, dükkanını su bastığında İstanbul'da olmayanların emin olun aklından bile geçmez. Bu çözümler İstanbul'un her yerinde afet yönetim merkezleri, yeni yüzlerce çok amaçlı toplanma alanı, lojistik destek merkezleri, yeni acil yardım hastaneleriyle afetlere hazır bir İstanbul için yola çıkanlarındır. Yani çözüm bizdedir, çözüm Cumhur İttifakı'ndadır."

"Çalınmadık kapı, alınmadık gönül, girilmedik ev, aşılmadık yol bırakmayacağız"

Murat Kurum, uygulanmayan vaatleri hatırlatarak, "Geçici, plansız, adaletsiz sosyal politikalar yüzünden hak ettiği desteğe ulaşmamış gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında biz duracağız. İstiyoruz ki kalıcı, planlı, adil sosyal belediyeciliği İstanbul'a yeniden biz getireceğiz." dedi.

Dertleri olduğunu kaydeden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim derdimiz gençlik çağında madde bağımlılığı illetine yakalanmış o aslan gibi yavrularımızın, o güzel kızlarımızın derdidir. Bizim derdimiz kendileri için bu şehirdeki tüm engelleri kaldırmaya söz verdiğimiz engelli kardeşlerimizin derdidir. Bu aziz şehir nasıl Fatih'in emanetiyse, bu şehirde yaşayan her insan da Fatih'in, onun bize emanetidir. Biz bu anlayışla çalışacağız, Fatih'in emanetine sahip çıkacağız. Bizim bu halkın, bu güzel milletin hayır duasından, yüzündeki tebessümden gayrı emin olun hedefimiz yoktur. İşte bu yüzden annelerimizin, emekçilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın, İstanbul'da yaşayan herkesin mutlu olacağı adımlarımızla İstanbul'un hayır duasını alacağımız projelerimizle gece gündüz çalışarak Kağıthane'mizle Bayrampaşa'mızla Güngören'imizle Fatih'imizle Avcılar'ımızla Silivri'mizle hep birlikte yapacağız. Biz hep birlikte bu tarihi için, bu dualar için çalınmadık kapı, alınmadık gönül, girilmedik ev, aşılmadık yol bırakmayacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz, sadece İstanbul için çalışacağız."

Partililere seslenen Kurum, "Sizler İstanbul için 90'lı yılların başından bu yana çoluğundan çocuğundan feragat eden insanlarsınız. Bugün gerçek belediyecilik iddiasıyla meydanlara çıkabiliyorsak bu projelerimizi anlatabiliyorsak emin olun bu sizin emeğiniz sayesindedir. Bugün biz, icraatçı belediyecilik iddiasını ortaya koyabiliyorsak bu, sizin sarsılmaz duruşunuz sayesindedir. Bugün biz AK belediyecilikten, gerçek belediyecilikten söz edebiliyorsak eğer bu sizin döktüğünüz alın teri sayesindedir. 2002'de, şehrin en karanlık yerlerinde, gecenin üçünde astığınız o bayrak sayesindedir. Siz o gün o bayrağı göndere çekmeseydiniz, bugün Türkiye yükselemezdi." ifadelerini kullandı.

Kurum, 31 Mart akşamına işaret ederek, "İstanbul'un her yerini, bayram yerine çevirecek kardeşlerimle birlikte el ele, gönül gönüle, omuz omuza çalışacağız, koşturacağız. Hep birlikte yollarda olacağız. Çünkü tarih bizi bekliyor, dostlarımız bizi bekliyor. Kardeşlerimiz, annelerimiz bizi bekliyor. Aybüke öğretmenin annesi bizi bekliyor. Gidilecek yol, çalınacak o kapı bizi bekliyor. İstanbul'un 39 ilçesi, 964 mahallesi, İstanbul'un sokakları bizi bekliyor." diye konuştu.

Kurum konuşmalarının ardından sahneye çıkan katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, Kağıthane Belediye Başkanı ve adayı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Sosyal medya belediyeciliği yapmayacağız"

Kurum, buradaki konuşmalarının ardından Kağıthane meydanındaki dükkanları ziyaret etti, esnafla görüştü, vatandaşlarla selamlaştı.

Ziyaret sırasında, Kağıthane'de bıçakla yaralanan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Zengin ve ailesiyle konuşan Kurum, geçmiş olsun dileklerini ileterek, sokakların güvenliğinin öncelikleri olduğunu söyledi.

Kurum, bu konuda çeşitli kurumlarla işbirliğinde olacaklarını belirterek, "Siz burada gecenin 12'sinde, gecenin 2'sinde evinize huzurla güvenle gideceksiniz. Sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz ve tüm birimlerle uyum içerisinde çalışacağız." dedi.

Kurum, cadde üzerinde engelli bir sokak satıcısından mendil aldı, uğradığı dükkanlarda vatandaşlara ve gazetecilere ikramda bulundu.

Uğradığı tantunicide gazetecilerin "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu"na ilişkin yapılan yorumlarla ilgili değerlendirmesi sorulan Kurum, "Vatandaşımızın beklentileri, sorunları neyse ona odaklandık. Bu motivasyonla inşallah çalışmaları sürdürüyor olacağız. Onlara söz verdik, acil 100 günlük, 1 yıllık eylem planlarıyla birlikte de bu hareketi, bu düzelmeyi hızlı bir şekilde görecekler. Çünkü tam zamanlı belediyecilik yapacağız, yarı zamanlı yapmayacağız. Gerçek belediyecilik yapacağız, sosyal medya belediyeciliği yapmayacağız ve işimiz sadece İstanbul olacak." şeklinde konuştu.

Kurum, gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu'nun eleştirilerini hatırlatması üzerine, "Biz polemikler içerisinde olmayacağız, bu manada İstanbul'a odaklanacağız, İstanbul'un meselelerine odaklanacağız. Milletimiz doğruyu, yanlışı ayırt edecektir ve 31 Mart'ta gereken cevabı verecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz, zaten bunu da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Projelerle ilgili güzel dönüşler aldıklarını dile getiren Kurum, "Milletimizi heyecanlandırdığını gördük. Şimdi işe koyulma zamanı. Artık 31 Mart akşamı kazanacağız, 1 Nisan'da da ellerimizi, kollarımızı sıvayıp İstanbul'un ihtiyaçlarına, İstanbulluların sorunlarına odaklanacağız." değerlendirmesini yaptı.