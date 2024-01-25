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İBB Başkan adayı Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda konuştu: (1) - Son Dakika
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İBB Başkan adayı Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda konuştu: (1)

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Şu anda toplu ulaşımda kara yolunun ağırlığı yüzde 72'lerde.

İBB Başkan adayı Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda konuştu: (1)
25.01.2024 - 15:11,
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Murat Kurum: " İstanbul'u 5 yılda hazırlayacağız denmişti. Ne vaat verdiler 5 yılda 100 bin konut değiştireceğiz hedefi konulmuştu. Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum budur"

- "Esenler ve Harem otogarlarını taşıyoruz. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız"

-"Bu iki projeyle kent içinde bulunan yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız. Filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs kazandıracağız"

-"Müjdelerimizi veriyoruz. Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'un şehrimizin her yerinde aynı hizmetlerini götürmek ve şehir merkezindeki yoğunluğu çeperlere taşımaktır"

-"D100 karayolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı Silivri'ye kadar uzatacağız"

-"5 yılda 250 bin araçlık otopark yapılacak. Bu otoparklarımız aynı zamanda deprem esnasında toplanma vazifesi görecek"

-"İSPARK bugün baktığınız liyakatsiz ellerde kötü yönetildiği için zarar ediyor. Aracını evinin önüne park eden insanlardan aldığı paraya rağmen zarar ediyor. Buradan söz veriyoruz, biz bu zararı ortadan kaldıracağız. İSPARK'ta uygulanan tarifelerde %25 indirim yapacağız. İlk yarım saatte ücretsiz olacak"

-"Taksi sorununu tamamen çözeceğiz ve öncelikle doğrudan sistem kurarak. Tüm sistemleri merkezi taksi çatısı altında birleştireceğiz"

-"Etkili denetim, eğitim, ceza, ödül uygulamalarını da hayata geçireceğiz"

-"Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız. İş saatlerinde verilecek sık seferlerle hizmeti artıracağız. Deniz ulaşımında 3 tane yeni hat ekliyoruz"

-"Görevi devraldığımızda İstanbul'da bisikleti cazip ulaşım aracı haline getireceğiz. Biz herkesin kapısında bir bisiklet olsun istiyoruz"

-"İstanbul'u bisiklet şehri yapmak istiyoruz sağlıklı bir nesil için. Scooter park alanları da yapacağız. Yapacağımız elektrikli şarj yerleriyle birlikte TOGG'umuzun ve diğer elektrikli araçların şarj edilmesini sağlayacağız"

-"Paylaşımlı bisikleti de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bisiklet yolu uzunluğunu 2029'da 2 katına, 2034'te bin 500 km bisiklet yolumuz olsun istiyoruz"

- "Deprem terörle mücadele kadar önemlidir. İstanbulluların gündemi depremdir, deprem dönüşümüdür"

-"Sizlere afete dirençli bir İstanbul teklif ediyoruz. 600 bin konutun acilen dönüştürülmesi gerekiyor"

-"Söz verdiğinin %5'ini bile yapamamaktadır. Büyükşehir bizim ilçe belediyemizin başarısının yarısına bile ulaşamaz"

-"Böyle giderlerse İstanbul'da dönüşümü 100 yılda yapamazlar"

İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda İstanbul projelerini açıklıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: İBB Başkan adayı Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda konuştu: (1) - Son Dakika
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