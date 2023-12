İBB Başkanı İmamoğlu, Alibeyköy Cemevi\'nde incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum olarak yaklaşık 50 kalem ihtiyacına katkı sundukları Alibeyköy Cemevi ve Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Cemevi ziyareti, mini bir halk buluşmasına dönen İmamoğlu, vatandaşlara yaptığı kısa konuşmada, "Yaptığımız iş, milletin işi. Milletin işini, milletten gizleyerek yapamazsınız. Tam aksine onlarla konuşarak, onlarla düşünerek yürüyoruz. Her aklı önemsiyoruz. Bu aklın, tek kişilik aklın fayda vermeyeceğini, milletin aklıyla hareket etmenin, bu milleti en güzel günlere kavuşturacağını biliyoruz. Milletimizin bir ferdini bile dert edinmeyi, hangi inançta, hangi yaşam biçiminde olursa olsun, her yaşam biçimine, her inanca saygılı olmak ve hizmet etmek bizim temel şartımızdır" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum olarak yaklaşık 50 kalem ihtiyacına katkı sundukları Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Alibeyköy Cemevi ve Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Alibeyköy Cemevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı dede Hüseyin Güzelgül tarafından ibadethane bahçesinde karşılanan İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu, dede Güzelgül'ün odasında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan ve Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"GEÇMİŞTE EKSİKLİK VARDI, ŞİMDİ TAMAMLAMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Alibeyköy Cemevi'nin bölge için önemini bildiğini belirten İmamoğlu şunları söyledi:

"Dedemiz; hizmetleriniz daim olsun. Burası, önemli bir cemevimiz, biliyorum; çokça insanımızın ibadet ettiği, kullandığı, cenazelere katıldığı eskiden beri. Biz de başından beri hep söylüyoruz; cemevine ya da bütün cemevlerimize ne yapıyorsak, sorumluluğumuz gereği yapıyoruz. Bu, bizim için ekstra bir durum değil, olması gereken. Geçmişte eksiklik vardı, şimdi tamamlamaya gayret ediyoruz. Daha da yapacaklarımız var. Keşke bu iş daha da düzenli hale gelse. Cemevlerimizin bir kısım problemlerini, sıkıntılarını biliyoruz. Çözebildiklerimiz var, çözebileceklerimizle ilgili attığımız adımlar var. Bir de tabii daha genel olarak çözülmesi gereken sorunları var cemevlerimizin. Bu bağlamda, biz hem yönetim olarak hem siyasi yol arkadaşlarımızla birlikte son derece hassasız. Eksikleri tariflemiştiniz. Çoğunun bitmiş olması sevindirici. Diğerlerin de arkadaşlarım toparlarlar."

DEDE GÜZELGÜL: KATKI SUNACAĞINIZ HER BİR BRİKETİ, ALEVİLERİN GÖNLÜNE KURULMUŞ SAYIYORUZ

Alibeyköy Cemevi'nin bölgenin en büyük cemevi olduğunu ve bağışlarla yapıldığını aktaran dede Güzelgül de duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Ama artık kalan işler için halkın da gücü kalmadı. Sizlerin buraya katkı sunacağı her bir briketi, Alevilerin gönlüne kurulmuş sayıyoruz. Çok sağ olun, var olun. Siz geldikten sonra gerçekten güzel şeyler yaptınız. Bugüne kadar Alevilerin İstanbul'da yoğunlukta yaşamasına rağmen, hiçbir şey göremedik. Sizlere ve yönetiminize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Sizin de hizmetleriniz daim olsun. Bizler de sizleri çok seviyoruz. Devamlı yanınızdayız her alanda. Hak, yar ve yardımcınız olsun. Hızır yoldaşınız olsun. Menziliniz de açık olsun. Geçen seçimde de bir araya gelmiştik. Yine dua istemiştiniz. (İmamoğlu: Duayı hep istiyoruz.) İnşallah tekrar başaracağız hep birlikte. Birlik önemli, sevgi önemli, güzel ahlak önemli. Zaten bütün kültürler, bütün inançlar, güzel ahlak ve sevgi üzerine var olmuş, varlığını onun üzerinde sürdürüyor. Olması gereken de budur. Bu da sizlerde mevcuttur. Yönetiminizde de mevcuttur. Sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmadılar. Hak, hepsinin de yar, yardımcısı olsun."

İmamoğlu, cemevi binası incelemesini tamamladıktan sonra, ibadethane bahçesinde kendisini bekleyen kalabalık bir vatandaş topluluğuna kısa bir konuşma yaptı. Sözlerine, "Kusura bakmayın" diyerek başlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"BUGÜN BURADA ŞANTİYE ZİYARETİM SÖZ KONUSUYDU: Ben aslında, burada yapılan hizmetlerle ilgili bilgi almaya geldim. Hem Sayayolu Caddesi'nde yapılan işle ilgili kontrolünü yapacaktım hem de geçen, 1,5 ay önce, Hüseyin Dede'mizin cemevi ile ilgili istekleri olmuştu, ekiplerimizi yönlendirmiştik. Aslında bugün benim buraya bir şantiye ziyaretim söz konusuydu ama teveccühte bulundunuz ve buraya eşlik ettiniz. Katılan bütün dostlarımıza, hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Gördüğümüz kadarıyla, işler yolunda gidiyor. Dedemizin söylediği bazı ihtiyaçlarımızın yanı sıra, başka ihtiyaçlar da hasıl olmuş. Onlar da yürütülüyor. İçeride, hazır fırsat bulunca da muhtarlarımız başta olmak üzere, meclis üyesi arkadaşlarımla hem yine çevreyle ilgili birtakım talepler, istekler geldi. Sayayolu Caddesi'nde yapılan işlerden kentsel dönüşümle ilgili bazı beklentilerin şu anda ne durumda olduğu ve özellikle bu taşıma ile ilgili, otobüslerin metro ve tramvaya aktarmayla ilgili sürecin planlanmasına dönük ilave neler yapılabiliri biraz paylaştık.

HER İNANCA SAYGILI OLMAK VE HİZMET ETMEK TEMEL ŞARTIMIZDIR: Bu paylaşımlar üzerinden bir sohbet oldu. Yani burada bulunan hiçbir vatandaşımızın bulunmasıyla bulunmaması arasında ne bir laf eksik ne bir laf fazla. Zaten bizim sokağımızla odamız aynı. Sokağımız, odamız, caddemiz farklı değil. Nerede ne konuşuyorsak, herkesle her yerde konuşuruz. Aramızdaki fark bu. Yaptığımız iş, milletin işi. Milletin işini, milletten gizleyerek yapamazsınız. Tam aksine onlarla konuşarak, onlarla düşünerek yürüyoruz. Her aklı önemsiyoruz. Bu aklın, tek kişilik aklın fayda vermeyeceğini, milletin aklıyla hareket etmenin, bu milleti en güzel günlere kavuşturacağını biliyoruz. Milletimizin bir ferdini bile dert edinmeyi, hangi inançta, hangi yaşam biçiminde olursa olsun, her yaşam biçimine, her inanca saygılı olmak bizim temel şartımızdır. Onlara hizmet etmek temel şartımızdır. Tabii şimdi seçim yaklaşıyor. Yine geleceğiz. Seçime dönük düşüncelerimizi Eyüpsultan, diğer ilçeler, cemevlerimiz, diğer ibadethaneler… Neresi olursa olsun; gideceğiz, vatandaşımızla dertleşeceğiz, dertlerimizi anlatacağız. Bugünü lütfen bir şantiye ziyareti gibi kabul edin. Yapılan bir kısım işlerin cemevindeki kontrolü gibi kabul edin lütfen. Daha sonra geleceğiz, şikayetleri dinleyeceğiz, çözümlerimizi anlatacağız. Sizlerin arasında yine yerel seçime doğru duygu ve düşüncelerimizi paylaşıyor olacağız. Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ediyorum."

İBB PROJELERİNİ YERİNDE İNCELEDİ

İmamoğlu, cemevi buluşmasının ardından, yine Eyüpsultan'da bulunan, İBB tarafından baştan aşağı yenilenen Karadolap Mahallesi'ndeki Sayayolu Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar, bir anda karşılarında buldukları İmamoğlu ile anı fotoğrafları çektirdi. Bölgedeki esnafa ziyaretlerde bulunan İmamoğlu, Karadolap Mahallesi ve Güzeltepe Mahallesi'ndeki, yapımında sona doğru yaklaşılan iki Yuvamız İstanbul Kreşi'ndeki çalışmaları da yerinde inceledi.