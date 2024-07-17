İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Beykoz\'un köylerinde projeleri inceledi

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Beykoz'un köylerinde bir günde 7 noktayı ziyaret etti. Cumhuriyet Köyü'nde vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, hayata geçecek projeleri yerinde inceledi. Buradaki konuşmasında 39 ilçenin belediye başkanıyla tek tek buluştuklarını söyleyen İmamoğlu; "Bu ziyaretlerin sonrasında ikinci 5 yılı planlıyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz'da hayata geçecek yatırım ve hizmetleri incelemek üzere ilçenin köylerini ziyaret etti. Ziyaretine Tarihi Polonezköy'den başlayan İmamoğlu, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan köy meydanında uygulanacak "Polonezköy Meydanı" Projesi'ni inceledi ve sakinlerin görüşlerini aldı. Ziyareti boyunca İmamoğlu'na Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Belediye Başkan Yardımcıları Taner Aksu, Müfit Yetkin, Turgay Sucuoğlu, Bilgehan Murat Miniç, CHP İlçe Başkanı Mahir Taştan, belediye meclis üyeleri ve müdürler de kendisine eşlik etti.

Cumhuriyet Köyü'nde mahalle sakinleriyle buluşan İmamoğlu, seçimlerden sonra ilçelerde mevcut ve yeni başlayan hizmetleri kontrol ettiğini vurgulayarak; "39 ilçemizin belediye başkanını, her birini en az iki saat, üç saat, bazısını dört saat toplantılarla ziyaret ettik, konuları dinledik ve müşterek bir yol haritası çizdik. Parti ayrımı yapmadan. Dolayısıyla bu toplantılarımızı bitirdik. Şimdi her bir toplantı bize ışık tutuyor ve ikinci 5 yılın planını yapıyoruz" dedi.

İmamoğlu vatandaşlarla buluşmasında imar planı, köy mücavir alanı, İSKİ su faturaları gibi taleplerin çözülmesi için takipçi olacağını söyledi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ise mevcut imar planlarının halkın ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade ederek planlarda revizyon gerektiğini ve yeni imar planları için belediyede çalışma ve toplantılar yapılacağını söyledi. İBB Başkanı İmamoğlu ziyareti kapsamında ilçenin önemli tarihi ve turistik bölgelerinde uygulanacak Anadolu Kavağı Restorasyon Projesi ile doğal dizi film platosu olan Beykoz'a marka değeri katacak "Kılıçlı Film Platosu" Projesi'ni inceledi. İmamoğlu ayrıca Cumhuriyet Köyü'nde ünlü Heykeltraş Mehmet Aksoy'un atölyesini ziyaret etti ve eserlerini inceledi.