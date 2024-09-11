İmamoğlu'ndan Eğitim İçin Kırtasiye Desteği - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Eğitim İçin Kırtasiye Desteği

İmamoğlu\'ndan Eğitim İçin Kırtasiye Desteği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmede, itfaiye, zabıta gibi personel alımları ve kentsel dönüşüm gibi konuları ele aldıklarını belirtti. İmamoğlu ayrıca, İBB'nin 40 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlayacağını duyurdu.

11.09.2024 14:50
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kendisini bakanlıkta kabul etmesine ilişkin, "İşbirliğini hızlandırma konusunda atacağımız adımlar, itfaiye, zabıta gibi önemli personel alımlarımız ki bunlarla ilgili uzun zamandır talebimiz vardı. Buna benzer konularla ilgili çok verimli 1,5 saate yakın sohbetimiz oldu." dedi.

İBB'nin toplam 40 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için kırtasiye desteğinde bulunması dolayısıyla Bayrampaşa Mustafa Itri İlkokulu ve Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, eğitim için kendilerine düşeni yapmak zorunda olduklarını söyledi.

İmamoğlu, dogmaların, cehaletin, kötü ve karanlık zihniyetin hiçbirinin en değerli varlıkları olan öğrencilerin yanına yaklaşmasına izin bile vermemeleri gerektiğini dile getirerek, "O bakımdan, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güzel günlere, siz çocuklarımızla birlikte taşıyacağız. Sizler, yeter ki aklın ve bilimin ışığından uzak olmayın. Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmayın. Ülkemizin kurucusunu çok iyi anlayın. Onun işaret ettiği hedefe yürüyün." diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu, daha sonra Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile okul binasında öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya geldi.

"Kendileri çok pozitif bir yaklaşımda bulundular"

İmamoğlu, etkinlik sonrasında bir basın mensubunun; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmeye ilişkin sorusunu cevapladı.

Kurumların birbirleriyle şeffaf bir şekilde görüşmelerinin ülkede hizmetlerin aksamaması anlamına geleceğine dikkati çeken İmamoğlu, milletin en iyi hizmeti alması için aynı masada çözüm üretme konusunda kararlı oldukları söyledi.

İstanbul'un çözüme kavuşmayan ve masada duran konuları bulunduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Kendileri çok pozitif bir yaklaşımda bulundular. Dün tekrar her şeyi sayfa sayfa kendilerine açtık. İçinde muhtelif konular var. Kentsel dönüşümle ilgili müşterek atacağımız adımlar, ortak izinlerle hızlı yürüyeceğini bildiğimiz alanlar… Yine özellikle bu 'Özerk Çevre Kararnamesi'yle beraber, ÖÇK şeklinde bilinen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle beraber bazı kısıtlarımızın oluştuğu alan... İşbirliğini hızlandırma konusunda atacağımız adımlar, itfaiye, zabıta gibi önemli personel alımlarımız ki bunlarla ilgili uzun zamandır talebimiz vardı. Buna benzer konularla ilgili çok verimli 1,5 saate yakın sohbetimiz oldu. İlgili birim sorumlularını davet etti. Bazı konuları tek tek aktardı. Bu anlayışlı ve pozitif tutumundan dolayı Sayın Kurum'a teşekkür ederim."

İmamoğlu, açık kapı diplomasisinin şart olduğunu, kendilerinin milleti temsil ettiğini ve tüm makamların millete ait olduğunu söyledi.

Ziyaretten memnun olduğunu ifade eden İmamoğlu, Kurum ile arasında yeniden bir ziyaret olasılığına ilişkin, "Olabilir tabii. Çevre Şehircilik Bakanlığıyla birçok konumuz var, başka bakanlıklarla da. Mesela aylardır Spor Bakanı'yla görüşme talebimiz var. Yani neyi konuşacağız, Avrupa Oyunları'nı konuşacağız. Neyi konuşacağız, Olimpiyat Oyunları'na adaylığımızı konuşacağız. Bir türlü toplanamıyoruz mesela. Maliye Bakanlığından istediğimiz imzalarımız var. Bunun için bir araya gelmeye gerek var mı? İsterlerse geliriz, anlatırız derdimizi. Yazılı, sözlü taleplerimiz var. Umarım her birisiyle tek tek anlayışlı bir biçimde konuşuruz." dedi.

Toplam 40 bin öğrenciye kırtasiye seti

İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından temin edilen setler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda; 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerine teslim edilecek.

Setin içerisinde okul çantası, kareli ve çizgili defterler, resim defteri, kuru ve pastel boyalar, kalem çeşitleri, silgi, kalemtıraş, yapıştırıcılar, cetvel ve bu malzemeleri koyabilecekleri dosyalar bulunuyor.

İBB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için, 15 bin 772'si ilkokul, 14 bin 229'u ortaokul ve 9 bin 999'u lise olmak üzere 40 bin öğrenciye kırtasiye seti desteği vermeyi planlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Eğitim İçin Kırtasiye Desteği - Son Dakika

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