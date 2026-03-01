İbb Başkanvekili Nuri Aslan'dan İktidara Çağrı: Yakıttan Vergiyi Kaldırın İstanbul'da Bilet 23 Liraya Düşsün

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın iktidara seslenerek toplu ulaşımda kullanılan yakıttan ÖTV ve diğer vergilerin kaldırılmasını istedi. "Bize de yatlara verdiğiniz gibi vergisiz yakıt hakkı verin" diyen Aslan, bu düzenleme yapılırsa bilet fiyatının 42 liradan 25 liraya, hatta 23 liraya kadar indirilebileceğini söyledi. Aslan "Zengine sağlanan imkanı İstanbul'un belediyesine de sağlayın, biz de bunu sosyal destek olarak halka yansıtalım" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, dün akşam Halk TV ekranlarında Kürşad Oğuz'un konuğu oldu. Ulaşım maliyetlerinden metro yatırımlarına, köprü geçiş ücretlerinden sosyal yardımlara kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi. Aslan'ın özellikle akaryakıt üzerindeki vergilerle ilgili çağrısı ve "bilet 25 liraya iner" sözleri dikkat çekti.

"Bir yolcunun maliyeti 62,5 lira, geliri 22,82 lira"

İETT'nin mali yapısına ilişkin somut veriler paylaşan Aslan, İstanbul'da toplu ulaşımın ciddi sübvansiyonla sürdürüldüğünü vurguladı. Mevcut ekonomik şartlarda bir yolcunun maliyetinin 62.5 lira olduğunu belirten Aslan, bilet gelirinin ise 22.82 lirada kaldığını söyledi. Aradaki 39.68 liralık farkın İBB bütçesinden karşılandığını ifade eden Aslan, yalnızca İETT için yılda 55 milyar liralık destek sağlandığını açıkladı. İETT'nin yılda 1.4 milyar yolcu taşıdığını belirten Aslan, "Bu, neredeyse Avrupa nüfusunun dört katı. Bir yılda Çin nüfusu kadar insanı lastik tekerlekli sistemle İstanbul'da taşıyoruz" dedi.

"Bize de yatlara verdiğiniz gibi vergisiz yakıt hakkı verin"

Aslan'ın bir başka çağrısı ise akaryakıt vergileriyle ilgili oldu. Devletin ilgili makamlarına seslenen Aslan, toplu ulaşımda kullanılan yakıttan ÖTV ve diğer vergilerin kaldırılmasını istedi. "Bize de yatlara verdiğiniz gibi vergisiz yakıt hakkı verin" diyen Aslan, bu düzenleme yapılırsa bilet fiyatının 42 liradan 25 liraya, hatta 23 liraya kadar indirilebileceğini söyledi. "Zengine sağlanan imkanı İstanbul'un belediyesine de sağlayın, biz de bunu sosyal destek olarak halka yansıtalım" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da nüfus yüzde 60, araç sayısı yüzde 100'ün üzerinde arttı

İstanbul'un büyüyen yüküne de dikkat çeken Aslan, 2000 yılında 10 milyon olan nüfusun 2025 itibarıyla 16 milyona ulaştığını, artış oranının yüzde 60 olduğunu söyledi. Ancak araç sayısındaki artışın çok daha yüksek olduğuna işaret eden Aslan, 2000 yılında 2.5 milyon olan araç sayısının bugün 5.6 milyona çıktığını belirtti. Yani araç sayısı yüzde 100'ün üzerinde arttığına dikkat çekti. Kayıtlı nüfusun 16 milyon olmasına rağmen hareketli nüfusun 22–23 milyona ulaştığını söyleyen Aslan, "Biz günlük 23 milyonluk bir şehre hizmet veriyoruz" dedi.

670 yeni otobüs

Aslan, bu yıl yaklaşık 670 yeni otobüs alımı yapılacağını ve filonun gençleştirileceğini açıkladı. Metro yatırımlarının da aralıksız sürdüğünü belirtti. Görev süreleri boyunca 6 metro hattının açıldığını, toplam 65.1 kilometrelik yeni hattın hizmete alındığını ifade eden Aslan, halen 7 metro hattında çalışmaların sürdüğünü söyledi. Mayıs ayında Sultanbeyli–Sancaktepe hattının, yıl sonunda Ümraniye–Ataşehir–Göztepe hattının açılacağını; Pendik–Kaynarca, Eyüp–Bayrampaşa Tramvayı, Yıldız–Beşiktaş–Kabataş ve Kirazlı–Halkalı hatlarının da etap etap devreye alınacağını açıkladı.

Köprü geçiş ücretinin 400 lira olma olasılığı...

Özelleştirme halinde köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin 350–400 lira seviyesine çıkabileceği iddialarına da yanıt veren Aslan, mevcut ekonomik koşullarda bunun mümkün olmadığını söyledi. İBB'nin yalnızca ihtiyaç sahibi ailelere aylık 1.8–1.9 milyar lira destek verdiğini hatırlatan Aslan, "Günde birkaç kez köprü geçişi yapan bir yurttaşın aylık maliyeti 30 bin lirayı aşar. Asgari ücret 27 bin lira. Bu tablo sürdürülebilir değil" dedi.

Aslan, ulaşım yatırımlarıyla eş zamanlı olarak afet hazırlık çalışmalarının sürdüğünü de belirtti. Tuzla'dan Silivri'ye kadar E-5 ve metrobüs hattı üzerindeki üst geçit, köprü ve viyadüklerin güçlendirildiğini ya da yeniden yapıldığını; eski metro viyadüklerinin de yenilendiğini söyledi.