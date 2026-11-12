İBB davası 109. gününde Murat Ongun tahliye istedi, \'Cendereden adalet çıkmaz\' dedi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 109'uncu gününde tahliye talebinde bulunan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun tahliye talebini dile getirdi. Süreçle ilgili "At içeri, korkut, yıldır, bezdir, konuştur. Hatta biraz da ekleme yap beyanlarına, işlem tamam" ifadelerini kullanan Ongun, "Cendereden adalet çıkmaz Sayın Başkan. Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu millet gibi ben de cendereden çıkmayı Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendim. Belki zaman alır ama ben bu cendereden çıkarım" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB davasının 109. günü, tutuklu sanıkların tahliye talepleriyle devam ediyor.

İmamoğlu'nun da beyanda bulunacağı duruşmada, tüm tutuklu isimlerin tahliye taleplerinin tamamlanmasının ardından savcı ara mütalaasını açıklayacak. Mahkeme de tutukluluklara ilişkin ara kararını verecek ve bir sonraki duruşmanın tarihini belirleyecek.

"SEBEP YOKKEN SONUÇ İCAT ETTİLER"

Bugün kürsüye gelen isimlerden biri de Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun oldu.

Tutuklanmalarına gerekçe gösterilen gizli tanık beyanlarını hatırlatan Ongun, "Bu 15-16 kişiden somut olay anlatan, şahitlik yaptığını söyleyen tek bir kişi vardı; Orhan Cevahiroğlu. Biz bu celse, bizim tutuklanmamıza neden olan beyanların sahiplerini dinledik. O yüzden 30 Haziran'daki savunmamda demiştim ki bir Orhan Cevahiroğlu, Avrupa'nın en büyük kentinin belediye başkanı ve onlarca insanı tutuklamaya yetti" dedi.

Tutuklamaların ardından cezaevindeki kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için beyanlarda bulunduğunu savunan Ongun, "Bizim daha başta hukuki olarak tutuklanmamamız lazımdı, nokta. Sebep yokken sonuç icat ettiler, sonra da cezaevine attıkları insanlardan itirafçı yarattılar. Arz edilen hedef kişilerle ilgili suçlamalar yaptırdılar, başarılı da oldular" diye konuştu.

Cezaevindeki kişilerin içinde bulundukları koşullar nedeniyle ifade değiştirdiğini ileri süren Ongun, şöyle devam etti:

"Her insan ayrı bir dünya, ayrı bir psikoloji. Kimi cezaevine dayanamaz, kimi yakınlarına yönelik tehdide dayanamaz, kimi servetine, mal varlığına el konmasına dayanamaz. Ertan, Adem, Yakup, diğer Adem, Tuncay, Hakan, Karaköse, Murat Abbas, aklınıza kim gelirse… Nasıl itirafçı oldu bu insanlar? Nerede itirafçı oldu bu insanlar? Demir parmaklıkların arkasında itirafçı oldular. Doğru soru şu; bu insanlar olağan hayatta böyle bir beyan verdiler mi? Hayır. Verirler miydi? Vermediler Sayın Başkan. Dört gün leş gibi nezarette yattılar, poliste de vermediler, savcılığın karşısında da vermedi bu insanlar bu beyanları."

"AT İÇERİ, KORKUT, YILDIR, BEZDİR, KONUŞTUR"

Ongun, "At içeri, korkut, yıldır, bezdir, konuştur. Hatta biraz da ekleme yap beyanlarına, işlem tamam" sözleriyle beyanlara müdahale edildiğini iddia etti. Orhan Cevahiroğlu, Yakup Öner ve Ertan Yıldız'ın ifadelerine eklemeler yapıldığını öne süren Ongun, "Bunlar yapıldı bize Sayın Başkan. Size yapılsa nasıl çıkacaksınız bu işin içinden? Bizim nasıl çıkmamızı bekliyorsunuz?" diye sordu.

"İDDİANAME AYET-İ KERİME Mİ?"

Dosyada bazı şirketlerin kendisine veya Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu yönündeki iddiaları da eleştiren Ongun, bu iddiaların etkin pişmanlıkçı beyanlarında yer almadığını savundu. "Hiç dikkatinizi çekti mi mesela Ertan Yıldız'ın ifadesinde böyle bir şey yok. Yakup Öner'de yok, Murat Abbas'ta yok, Adem Soytekin'de yok. Onların hiç 'Şu şirket Murat'ın, bu şirket İmamoğlu'nun' dediğini duydunuz mu?" diye sordu.

İddianamenin tartışılmaz kabul edilmesine tepki gösteren Ongun, "Bizim yargılamamızda çok büyük bir sorun var, o da iddianamenin ta kendisi. Haşa, bu iddianame ve içindekiler Ayet-i Kerime mi? Bu iddianame anayasanın dokunulamaz ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk dört maddesiyle aynı statüde mi?" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyetinin bazı tanıkların duruşmadaki anlatımları yerine savcılık ifadelerini esas aldığını ileri süren Ongun, Yakup Öner'in "içeride üçlü, dışarıda üçlü sistem" anlatımını örnek gösterdi. Ongun, Öner'e duruşmada bu ifadenin ne anlama geldiğini sorduğunu ve Öner'in "Hayır, ben bunu anlattığım zaman onların kullandığı anlamda bir yapı değildi" dediğini aktardı.

Ongun, Öner'in sözlerini şöyle aktardı:

"Ben de 'O zaman bir yolsuzluk mekanizması kastetmiyorsun' deyince Yakup, 'Hayır, yönetim mekanizması kastediyorum. Normal hayatta kullandığımız sistem kelimesi manasında kullandım' dedi."

Bu konuşmanın SEGBİS kayıtlarında bulunduğunu belirten Ongun, "Şimdi o cümleler okununca başka bir şey algılanıyor, o cümleleri beyan ettiği iddia edilen insan burada anlatınca o algı tamamen ortadan kalkıyor. Sizin huzurunuzda tanık olduğunuz bir anlatım yerine tanık olmadığınız başka bir anlatımı kaynak yaparsanız kusura bakmayın, özür dilerim, haddimi de aşmak istemem ama iddianamenin dokunulmazlığıyla ilgili şüphelerimi dile getirmede haklı olurum" dedi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Muhittin Palazoğlu'nun savcılık ifadeleriyle duruşmadaki anlatımının farklı olduğunu da belirten Ongun, "22, 26 ve 28 Mart tarihlerindeki ifadelerin doğru mu? Sorularım ona göre şekillenecek dedim. O da 'Burada anlattıklarım geçerlidir' dedi. Yani de facto ifadelerini reddetti" diye konuştu.

"MUHİTTİN PALAZOĞLU VE DENİZ DÖRTYOL BİR GÜN BİLE HAPİS YATMAYACAK"

Muhittin Palazoğlu ve Deniz Dörtyol'un beyanlarını da eleştiren Ongun, bu kişilerin kendisi ve ailesi hakkında kumpas kurduğunu öne sürdü. Ongun, "12 Kasım 2026, Murat Ongun olarak bir iddiada bulunuyorum. Sayın Başkan, Başkan'ımın sorgusu sırasında bana 'O da 12 eylemden yargılanıyor' dediği Muhittin Palazoğlu, karar çıktığında tek bir gün bile hapis yatmayacak. Muhittin gibi Deniz Dörtyol da tek bir gün cezaevi yüzü görmeyecek. İddialıyım, çünkü soruşturma sistematiğini artık deşifre olmuş sistematiği biliyorum. İkisi de bir gün yatmayacak, Murat Ongun ve ailesine kumpas kurdukları için" dedi.

Tanık Kerim Ali'nin savcılık, vergi mahkemesi ve duruşmadaki ifadelerinin birbirinden farklı olduğunu söyleyen Ongun, Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin 30 Mart 2023 tarihli kararını da hatırlattı:

"Tanık beyanlarının ciddi çelişkiler içermesi halinde, bu beyanlar güvenilir olmadığı için bu beyanların sanık üzerine atılı suçlamanın ispatı yönünden belirleyici delil olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Ceza mahkümiyeti, yargılama sürecinde toplanan delillerin bir kısmına dayanarak diğer kısmını göz ardı ederek ulaşılan kanaat değil, kesin ve açık ispata dayanmalı. Bu ispat hiçbir şüphe ve başka türlü oluşuma imkan vermeyecek açıklıkta olmalı."

Ongun, "Allah aşkına bize suç atfında bulunan etkin pişman veya tutuksuz sanıklardan bir tane, kurban olayım numune. Bir tanesi şu kürsüye gelip çelişik olmayan beyan vermedi mi? Savcılıktaki beyanlarımı kabul ediyorum diyenler, savcılık beyanıyla yüzde yüz uyumlu bir beyan verdiler mi burada?" diye sordu.

"CENDEREDEN ADALET ÇIKMAZ"

Konuşmasının son bölümünde mahkeme heyetine seslenen Ongun, davanın yalnızca sanıkların yargılanmasından ibaret olmadığını savundu. Heyetin kararlarının soruşturmayı yürüten makamların işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığı konusunda da sonuç doğuracağını belirten Ongun, "Bizi sürüklediler de sizi de herhalde nasıl bir konuma sürüklediklerinin farkındasınız. Sizler burada sadece bizi yargılamakla mükellef değilsiniz. Sizin kararlarınız isteseniz de istemeseniz de başka bir sonuç doğuruyor" dedi.

Soruşturmanın siyasi etkiler altında yürütüldüğünü belirten Ongun, "Bu dava, iddia sahibi zaten bakan olarak atandığında ihsas-ı rey konumuna düşmüştür. Bunun adına hukuk düzeni denmez, garabettir. Bunun adına adil yargılanma denmez, cendere denir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı'nın aynı zamanda HSK Başkanı olmasına ve Meclis'teki bir tartışmada davadaki etkin pişmanlıkçıların beyanlarına atıf yapılmasına değinen Ongun, "Üç etkin pişmanın beyanını isimlerini vererek söyleyip 'Tutuklanacaksın' demedi mi? Yani bu şu anlama gelmiyor mu? HSK Başkanı olan Adalet Bakanı, bizim davadaki üç etkin pişmanın itirafını sorgusuz sualsiz doğru kabul etmiş demek değil mi bu? Ben mi yanlış anlıyorum?" diye konuştu.

Tahliye talebini sonlandırırken, "Cendereden adalet çıkmaz Sayın Başkan" diyen Ongun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu millet gibi ben de cendereden çıkmayı Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendim. Belki zaman alır ama ben bu cendereden çıkarım. Vefatının da 88. yılında saygı ve minnetle anıyorum. Bu salonda bulunan hukukun üstünlüğüne kalbiyle inanan, yaşam pratiğinde uygulayan herkese saygılarımı sunuyorum."