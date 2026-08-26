Gazeteci Şaban Sevinç: Emrah Bağdatlı\'yı Tanımam, İftira

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 70. gününde savunma yapan gazeteci Şaban Sevinç, gizli tanık "İlke"nin beyanında Murat Ongun'un Emrah Bağdatlı aracılığıyla bazı gazetecileri finanse ettiği ve kendisinin de bu kişiler arasında bulunduğu yönündeki iddiayı reddetti. Sevinç, "Emrah Bağdatlı'yı hayatımda tanımam. Bilmiyorum, hiç görmedim, hiç karşılaşmadım. Bu iddia tamamen yalandır, gerçek dışıdır ve iftiradır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın ikinci duruşmasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.

"39 YILDIR GAZETECİYİM, İLK DEFA BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELİYOR"

Tutuksuz sanıklarının savunmalarının dinlendiği ikinci duruşmanın 6. gününde kürsüde yerini alan isimlerden biri de gazeteci Şaban Sevinç oldu. İddianamede, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği öne sürülen Sevinç, "Hayatım boyunca hep legal sınırlarda kaldım. Hiçbir yasa dışı oluşum, örgüt faaliyeti içinde olmadım. Türkiye'nin en önemli, en etkili yayın organlarında gazetecilik yaptım. Türkiye'nin bütün siyasetçileri hakkında defalarca haber yaptım. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor" dedi.

"KİMSE BANA PARA KARŞILIĞI HABER YAPTIRAMAZ"

Kendisini "fikri hür bir gazeteci" olarak tanımlayan Sevinç, meslek hayatı boyunca hiçbir kişi veya kurumdan emir ve talimat almadığını söyledi. Sevinç, "Hiç kimse bana emir ve talimat veremez. Hele ki belli bir çıkar karşılığı, para karşılığı 'Şu haberi yap, bu haberi yap' gibi bir şeye kimse cesaret edemez" ifadelerini kullandı.

"MURAT ONGUN'U TANIYORUM, GAZETECİ MESLEKTAŞIM"

Murat Ongun'u uzun yıllardır gazeteci meslektaşı olması nedeniyle tanıdığını belirten Sevinç, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması ve kamuoyunda cumhurbaşkanı adayı olarak tartışılmasıyla birlikte gazetecilerin İmamoğlu'nu daha yakından takip etmeye başladığını söyledi.

CHP üyesi olduğunu ve 2015 yılında milletvekili adayı olduğuun haçtırlatan Sevinç, CHP içindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini, partideki "değişim" hareketine de açık şekilde destek verdiğini belirtti. Sevinç, bu görüşlerini televizyon programlarında ve sosyal medya hesabından açıkça dile getirdiğini söyledi.

"EMRAH BAĞDATLI'NIN ADINI SORUŞTURMA BAŞLAYINCA DUYDUM"

Gizli tanık "İlke"nin, kendisinin de aralarında bulunduğu 9-10 gazetecinin Emrah Bağdatlı'dan elden para aldığını ileri sürdüğünü hatırlatan Sevinç, bu iddiayı reddetti.

"Emrah Bağdatlı'yı hayatımda tanımam. Bilmiyorum, hiç görmedim, hiç karşılaşmadım" diyen Sevinç, iddianamede de aralarında telefon görüşmesi, e-posta veya başka bir iletişim kaydı bulunmadığını söyledi. Sevinç, "Bu soruşturma başladıktan sonra Emrah Bağdatlı'nın adını duydum. Hatta kendime de kızdım, 'Bu kadar önemliyse ben niye duymamıştım?' diye. Sonra Google'dan resmine baktım, kimdir diye. Bu iddia tamamen yalandır, gerçek dışıdır ve iftiradır" dedi.

"HİZMET ETMİŞSEM CHP'YE HİZMET ETMİŞİMDİR"

Sevinç, herhangi bir kişi veya yapı tarafından finanse edilmediğini belirterek "Ben hizmet etmiş olsam olsam CHP örgütüne hizmet etmişimdir, CHP üyesi olduğum için" dedi. Sevinç, geçtiğimiz hafta CHP üyeliğinden de istifa ettiğini belirtti.

Sevinç, iddianamede Emrah Bağdatlı ile ortak baz kayıtlarının bulunduğunu belirterek, bu kayıtların gerçekleştiği yerleri tek tek açıkladı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan kurultayda ortak bazlarının bulunduğunu anlatan Sevinç, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da aynı baz istasyonlarında sinyal verdiklerinin tespit edildiğini söyledi. O dönem Ankara'da yaşadığını, ancak haftada iki veya üç kez Habertürk ve TV100'deki programlara nedeniyle İstanbul'a gittiğini Sevinç, televizyon kanallarının uçak biletlerini aldığını, İstanbul'da konaklamasını sağladığını söyledi.

Ankara'daki Panora AVM'de de Emrah Bağdatlı ile ortak baz kaydı bulunduğunu söyleyen Sevinç, evinin Park Oran Sitesi'nde olduğunu, Panora AVM'nin siteyle fiziken bitişik bulunduğunu anlattı. Sevinç, "Dolayısıyla o da muhtemelen oradandır" dedi.

Maltepe'de 29 Ekim 2023'te düzenlenen miting alanında ortak baz kaydı bulunduğunu da belirten Sevinç, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Bayramı etkinliğine davetli olarak katıldığını, Haliç Kongre Merkezi ve İBB binasında da ortak baz kayıtlarının bulunmasının kamuya açık toplantılara katılmasından kaynaklandığını ifade etti.

Sevinç, Emrah Bağdatlı ile ortak baz kayıtlarının tamamının kalabalık ve kamusal alanlarda gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Böyle kalabalık, kamuya açık ve kitlesel olarak insanların geldiği, yoğunlaştığı yerlerde Emrah Bağdatlı ile bazımız çakıştı. Havaalanında falan. Tamamen bir tesadüftür. Tanışmıyorum. Hiçbir görüşmem yok" dedi.

"MURAT ONGUN'LA 7 YILDA 26 KEZ GÖRÜŞMÜŞÜM"

Murat Ongun ile telefon görüşmelerine de değinen Sevinç, Ongun'u 20 yılı aşkın süredir tanıdığını söyledi. Halk TV Genel Müdürü olduğu dönemde, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında Ongun ile belediyenin faaliyetlerinin haberleştirilmesi konusunda görüşmeler yaptığını anlatan Sevinç, "Bazılarını yaptık, bazılarını yapmadık" dedi.

İddianamede 2018-2025 yılları arasında Murat Ongun ile 26 telefon görüşmesinin tespit edildiğini söyleyen Sevinç, "7 yılda 26 kez görüşmüşüm. Yani 3,5-4 ayda bir görüşme. Bu da gayet normal" ifadelerini kullandı.

Ongun ile 3-4 kez yüz yüze görüştüğünü belirten Sevinç, bunların çoğunun ofis ziyaretleri olduğunu söyledi. Sevinç, bir haber konusunda görüşmek için Ongun'u aradığında Nişantaşı civarında bir kebapçıda olduğunu öğrendiğini anlatarak, "Gittim, orada lahmacun yedik, biraz sohbet ettik, sonra ayrıldık" dedi.

Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği binasında ve Ekrem İmamoğlu'nun Ankaralı gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında da Ongun ile karşılaştığını ifade eden Sevinç, 39 yıllık gazetecilik geçmişinin herhangi bir suç örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ortaya koyduğunu kaydetti. Sevinç, "Bir örgüt üyesi olmadığım gibi bir örgüte de hizmet etmedim. İddialı bir gazeteciyim. İnanırsam iddialı gazetecilik yaparım, aktif olurum" dedi. Gazeteci Şaban Sevinç, suçsuz olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

"KİŞİSEL BİR SOSYAL MEDYA HESABININ ÖRGÜTSEL FAALİYET SAYILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Duruşmada savunma yapan diğer tutuksuz yargılanan sanık sosyal medya uzmanı Tuğba Koçak da "örgüte yardım" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarını reddetti. Koçak, iddianamede kendisiyle ilgili esas olarak "Halkın Başkanları" isimli sosyal medya hesabının ve bu hesaba ilişkin tek bir ekran görüntüsünün bulunduğunu söyledi.

"Halkın Başkanları" hesabını kişisel amaçlarla açtığını anlatan Koçak, hesabın herhangi bir örgütsel amaçla kurulmadığını ve profesyonel ya da kurumsal yayın faaliyeti yürütmediğini söyledi. Koçak, "Bir sosyal medya hesabına sahip olmamın veya bu hesabı kişisel amaçlarla kullanmamın tek başına örgüte yardım suçunu oluşturmayacağı kanaatindeyim" dedi.

"BU MAHKEMEYE GELMEM BİLE AİLEME MADDİ YÜK"

Koçak, hesabın paylaşım sayısı, kullanım biçimi ve içeriği incelendiğinde sistematik veya örgütsel bir faaliyet yürütülmediğinin görüleceğini söyledi. Koçak, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması açısından da dosyada tek bir delil bulunmadığını savundu. Her iki suçlamanın da maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını belirten Koçak, ailenin tek gelirinin babasının emekli maaşı olduğunu belirtti ve "Benim bugün bu mahkemeye gelebilmem bile aileme maddi olarak ciddi bir yük bindirmektedir ve bu da manevi olarak beni çok üzmektedir. Hakkımdaki somut deliller değerlendirildiğinde isnat edilen suçların yasal unsurları şahsım açısından oluşmadığı için beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.