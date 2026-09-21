İBB Davası\'nın 84. gününde 14 tutuksuz sanık dinlendi, duruşma yarın devam edecek

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 84'üncü gününde duruşmayı bastonuyla takip etmeye gelen yaşlı bir kadın mahkeme heyetine seslenerek, "Sayın hakimler, Cumhurbaşkanı adayımızı bırakın" diye bağırdı. Bugün 14 tutuksuz sanık dinlenirken duruşma, yarın devam edecek. İmamoğlu, salondan ayrılırken "İyi ki varsınız çok selam söyleyin komşularıma" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 57'si tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın yargılamasına devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davanın 84'üncü günü devam ediyor.

Davada, ek iddianame hazırlanmasıyla sanık sayısı yükselirken, birleşen iki dosyayla birlikte tutuklu sayısı 57'ye çıktı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI BIRAKIN"

Duruşmayı takip eden seyirciler de zaman zaman sanıklara seslendi. Seyirci sıralarından tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a, "Bir şenlik havasında kalkacak bu ülke ayağa" diye seslenildi.

Bir başka seyirci ise Ekrem İmamoğlu'na, "Başkanım, Ümraniye'den 75 yaşındaki Menende Hala'nın selamını getirdim. Bir ziyarette elini öpmüşsün. Her gün beş vakit namaz kılıyor, sana dua ediyor" dedi.

Duruşmayı bastonuyla takip etmeye gelen yaşlı bir kadın da mahkeme heyetine seslenerek, "Sayın hakimler, Cumhurbaşkanı adayımızı bırakın" diye bağırdı.

ANADOL: SADECE ŞİRKET ORTAĞI OLMAM YÜZÜNDEN SUÇ İSNAT EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

Bugün savunma yapanlardan Yapı Merkezi'nin kurucularından tutuksuz sanık Köksal Anadol, şirkete ilişkin ihalede "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasını kabul etmedi. 88 yaşında olduğunu ve 63 yıldır mimarlık yaptığını belirten Anadol, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir şirketin aktif yönetiminde bulunmadığını söyledi.

Anadol, savunması sırasında sağlık durumunu anlatırken Mahkeme Başkanı, "Köksal Bey, isterseniz oturarak savunma yapabilirsiniz. Kendinizi yormayın. İsnatlar kapsamında savunmanızı yapabilirsiniz" dedi.

İddianamede Yapı Merkezi'nin kesinleşmiş SGK prim borcu bulunmasına rağmen İBB'nin ihalesine katıldığı ve ihale kapsamında gizli tutulması gereken bilgilerin sızdırıldığı iddialarının yer aldığını belirten Anadol, her iki suçlamayı da reddetti.

Anadol, şirketin ihale öncesinde SGK borçlarını yapılandırdığını ve ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş SGK borcu bulunmadığının SGK yazısıyla belgelendiğini savunarak, "SGK yapılandırılması da dahil olmak üzere şirketin herhangi bir ihaleye katılacağı, ihale hazırlıkları süreçleri, ihale sonrasında yerine getirilecek iş ve işlemler zaten tarafımın bilgisi ve denetimi dahilinde değildir" dedi.

"YAKLAŞIK MALİYETİ BİLMİYORDUM, KİMSEYE AKTARMADIM"

İhalenin yaklaşık maliyetinin önceden öğrenilerek davetli firmalara sızdırıldığı iddiasını da reddeden Anadol, projenin yatırım bedelinin Cumhurbaşkanlığı yatırım programında kamuya açık biçimde yayımlandığını belirtti.

Anadol, "Ben konunun dışında kaldığım, diğer firmaları da tanımadığım ve bu yaklaşık maliyeti de bilmediğim için hiçbir kimseye aktarmadım ve bu konuda kimseyle görüşmedim" diye konuştu.

Şirket faaliyetlerinde fiili bir rolünün bulunmadığını savunan Anadol, "Sadece şirket ortağı olmam yüzünden hakkımda iddianame düzenlenmesi ve suç isnat edilmesi kabul edilemez" dedi.

AYKAR: İHALE TARİHİNDE KESİNLEŞMİŞ SGK BORCUMUZ YOKTU

Yapı Merkezi'nde 1971 yılından bu yana çalıştığını, 1998 yılında şirkete ortak ve yönetim kurulu üyesi olduğunu belirten tutuksuz sanık Emre Aykar da suçlamaları reddetti. Aykar, ihale dosyasını hazırlayan şirket çalışanlarına vekaletname veren imza yetkililerinden biri olması nedeniyle yargılandığını söyledi.

Aykar, şirketin ihale tarihinde kesinleşmiş SGK prim borcu bulunduğu iddiasının hatalı olduğunu savunarak, borcun ihale öncesinde yapılandırıldığını anlattı.

Aykar, şirketin toplam 70 milyon lira tutarındaki SGK borcunun 36 taksite bölünmesi için başvurulduğunu ve ilk taksidin 20 Eylül 2024'te ödendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Şirketimiz ilk taksit tutarı olan peşin ödemeyi 20 Eylül 2024'te yaptığı için tecil o tarihte hüküm doğurmuştur. Dolayısıyla şirketimizin ihale tarihinde kesinleşmiş SGK borcu yoktur."

"70 MİLYONLUK BORÇ İÇİN 697 MİLYONLUK TEMİNATI RİSKE ATMAK TİCARİ MANTIKLA BAĞDAŞMAZ"

İddianamede ihalenin, şirketin SGK borcu nedeniyle sözleşme imzalayamaması ve teminatın gelir kaydedilmesini önlemek amacıyla iptal edildiği iddiasına da değinen Aykar, iş ortaklığı adına verilen geçici teminatın 697 milyon lira olduğunu söyledi.

Aykar, "İddiaya göre 70,6 milyonluk SGK borcunu ödemiyoruz ve 697 milyonluk teminatın yanmasına, 22,5 milyar lira bedelli bir işin kaybedilmesine ve iki yıllık ihale yasağı almaya razı oluyoruz. Bu, hayatın olağan akışına ve ticari mantığa açıkça aykırıdır" dedi.

Yaklaşık maliyetin önceden öğrenildiği iddiasını da reddeden Aykar, "İhalenin yaklaşık maliyetini önceden öğrenmedim. Kimseye aktarmadım, hiçbir firmayla anlaşmadım. Hiç kimseden menfaat temin etmedim ya da bir vaatte bulunmadım" diye konuştu.

Aykar, ihaleye katılan şirketlerin bazı teklif kalemlerine aynı rakamları yazmasının ise gizli bilgi paylaşımından değil, ihale dokümanında bu kalemler için aynı tutarın yazılmasının öngörülmesinden kaynaklandığını savundu.

Ceyhun Avşar'ın avukatı Abuzer Uzun, Aykar'a, dosyanın 140 numaralı eylemi kapsamında tutuklu bulunan müvekkilini tanıyıp tanımadığını ve ihale sürecinde Avşar'ın kendilerine herhangi bir kolaylık sağlayıp sağlamadığını sordu.

Aykar şu yanıtı verdi:

"Ceyhun Beyi tanımıyorum, hiç görmedim, hiç karşılaşmadık. Sadece bu dava dolayısıyla vermiş olduğu savunmayı okudum. Bu iddianameden dolayı biliyorum, hiç görüşmedik. Dolayısıyla ne ondan bizim bir talebimiz ne onun bizden bir talebi, böyle bir şey yok."

14 SANIK DİNLENDİ

Mahkeme heyeti, bugün 14 tutuksuz sanığın savunmasını dinledi ve oturumu sona erdirdi. İmamoğlu, salondan ayrılırken "İyi ki varsınız çok selam söyleyin komşularıma" dedi. Duruşma, yarın devam edecek.