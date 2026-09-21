İBB Davası\'nın 84. gününde İSFALT müdürü Uysal, Keleş\'e veri göndermediğini söyledi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 84'üncü gününde, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal'ın savunmasının ardından söz alan tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Uysal'a kendisini tanıyıp tanımadığını sordu. Uysal, "Yok, tanımıyorum" yanıtını verdi. Keleş'in, Burak Korzay'ın ihalelere ilişkin bilgilerin Uysal üzerinden kendisine ulaştırıldığı yönündeki beyanını hatırlatması üzerine Uysal, "Ben size ayrıca bir veri göndermedim. Burak Korzay'ın bu cümleyi, bu ifadeyi neden verdiğini de bilmiyorum... Sanki sizin adamınızmışım İSFALT'ta gibi bir şey lanse edilmeye çalışıldı. Benim böyle bir şeyim yok. Ben gerçekten sizi tanımıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın 84. günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülüyor. Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmasıyla devam ediyor.

Eylem 117 ve 118 kapsamında yargılanan tutuksuz sanık Muhammed Emre Kızılırmak, herhangi bir şirketin sahibi veya ortağı olmadığını, SGK'lı çalışan olduğunu belirterek, suçlamaları reddetti. Kızılırmak, "Emre ile 'Çantalarla gönderdiğim paralar yetmedi mi?' tarzı bir beyanla ilgili suçlanmaktayım. Ben kimseye para götürmedim, çanta taşımadım" dedi.

Naz Reklam'ın sahibi olduğu yönündeki iddiayı reddeden Kızılırmak, "Ben Naz Reklam'ın ne sahibi ne ortağı ne çalışanıyım. Ben SGK'lı bir çalışanım. Yetkilisi olmadığım bir şirketin ihalesine girmem söz konusu olamaz" diye konuştu.

Kızılırmak'ın avukatı Mustafa Bıçakçı da müvekkilinin 4A kapsamında çalışan olduğunu, dosyaya SGK ve Ticaret Sicil kayıtlarını sunduklarını belirterek, beraat talep etti.

AKBAŞ: "HAKKIMDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ"

Bir diğer tutuksuz sanık İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı İrşadi Akbaş ise iddianamenin 61 ve 62 numaralı eylemlerinden suçlandığını belirterek, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yürütülen ön inceleme sonucunda hakkında soruşturma izni verilmediğini söyledi. Akbaş, buna rağmen soruşturma izni verilen kişiler arasında kendisi de varmış gibi dava açıldığını savunarak, "Hakkımdaki dava, bir hataya dayalı olduğu ve soruşturma izni verilmesi kovuşturma şartı teşkil ettiğinden, hakkımdaki davanın önce tefrik edilmesini, sonra da beraat kararı verilmesini talep ediyorum" dedi. Akbaş'ın avukatı İsa Baştürk de durumu, "maddi hata" olarak nitelendirerek, CMK'nın 223. maddesi kapsamında davanın düşürülmesini istedi.

BİLGİN: "KİMSEYE HARİÇTEN BİR PARA ÖDEMEDİM"

Yeşil Mavi şirketinin yaklaşık 15 yıldır tek sahibi ve yetkilisi olduğunu belirten tutuksuz sanık reklamcı Ahmet Talha Bilgin, 61, 117 ve 118 numaralı eylemler kapsamında yöneltilen suçlamaları reddetti. 2020 yılında Kültür AŞ'nin daveti üzerine iki ihaleye teklif verdiğini ancak ikisini de kazanamadığını söyleyen Bilgin, "Kimse bana belirli bir miktarda teklif vermem için herhangi bir baskı yapmadı. Yine ihaleye girdiğim için kimseden bir çıkar elde etmedim" dedi.

Ecrimisil ödemelerine ilişkin de Bilgin, özel mülkiyetteki reklam alanlarının kamuya taşan kısımları için kendisine ihbarname gönderildiğini ve ödemeleri şirketinin resmi banka hesabından kurum hesabına yaptığını anlattı.

Kültür AŞ ve Medya AŞ ile "muvazaalı sözleşme yaparak rüşvet verdiği" iddiasını da reddeden Bilgin, şunları söyledi:

"Ben yine resmi hesabımdan kurumların resmi hesabına fatura karşılığı ödemeler yaptım. Kimseye hariçten bir para ödemedim. Benim tek eylemim kurumların isteği üzerine, belge karşılığında resmi hesabımdan kurumlara ait banka hesaplarına para göndermektir."

Bilgin ayrıca yaklaşık bir buçuk yıl önce evinde yapılan aramada, düğününde ve çocuğunun doğumunda kendisine verilen para ve altınlarla ticari faaliyetlerinden kaynaklanan dört çeke el konulduğunu belirterek, bunların iadesini istedi.

SARAÇ: "ÖDEMELERİMİ ALABİLMEK İÇİN FATURALARI ÖDEMEM GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"

Mürettebat Event Medya Fuar Promosyon ve Tekstil AŞ yetkilisi tutuksuz sanık Mert Saraç ise eylem 105 kapsamında ana ihaleye katılmadığını, Kültür AŞ'nin işi almasından sonra alt yüklenici olarak hizmet verdiğini söyledi. Saraç, BYZAG'a yaptığı ödemelerin ise bu ihaleden daha önce gerçekleştiğini savundu. Saraç, Spor AŞ ile çalıştığı dönemde kendisini arayan ve Emrah Bağdatlı aracılığıyla ulaştığını söyleyen bir kişinin, mevcut ödemelerini alabilmesi ve işlerinin devam edebilmesi için kendisine yönlendirilen faturaları ödemesi gerektiğini söylediğini öne sürdü. Saraç, BYZAG tarafından kesilen faturalardaki ürünleri teslim almadığını da belirtti.

ONGUN İLE SARAÇ ARASINDA "KİM ARADI?" TARTIŞMASI

Tutuklu Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un, "Ödeme yapmanızı kim söyledi?" sorusuna Saraç, kendisini telefonla arayan kişinin söylediğini belirtti. Saraç, arayan kişinin adını ise hatırlamadığını savundu. Ongun, bunun üzerine, "Yani sizi tanımadığınız biri aradı, 'Şu firmaya ödeme yap' dedi, siz de yaptınız" diye sordu. Saraç, "Evet, bir baskı ve tehdit karşısında yapmak durumunda kaldım" yanıtını verdi.

Ongun, arayan kişinin kimliğinin açıklanmamasına tepki göstererek, "Kim sorusu önemli, kim sorusunun yanıtı yok" dedi. Mahkeme başkanı ise Ongun'u yorum yapmak yerine soru sorması konusunda uyardı.

Murat Ongun'un avukatı Rahşan Sertkaya da Saraç'ın Eylül 2024'te arandığını söylemesine karşılık BYZAG'ın ilk faturasının 31 Ağustos 2024 tarihli olduğuna dikkati çekti. Saraç, Spor AŞ'den o dönem yaklaşık 10 milyon lira alacağı bulunduğunu, BYZAG'a ise toplam 136 bin lira ödeme yaptığını söyledi. Sertkaya, Saraç'ın telefon kayıtlarının getirtilmesini ve kendisini arayan numaranın tespit edilmesini talep etti.

İSFALT ÇALIŞANLARI: "SOMUT BİR KAMU ZARARI YOK"

İSFALT'ta saha mühendisi olarak çalışan tutuksuz sanık Erkay Er, eylem 134 ve 137 kapsamında, yüklenici firma çalışanlarının fazla mesai ücretlerinin bordrolara yansıtılmamasına göz yumduğu iddiasını reddetti. Er, kontrol teşkilatının görevinin araç ve iş makinelerinin sahada bulunup bulunmadığını denetlemek olduğunu, çalışanların fazla mesai tahakkuklarını kontrol etme sorumluluklarının bulunmadığını savundu.

Onur Coşkunoğlu da fazla mesai ücretlerinin yüklenici ile çalışanları arasındaki özel hukuk ilişkisi olduğunu, bu konuda kontrol teşkilatına yapılmış bir şikayet bulunmadığını ve iddianamede hesaplanmış somut bir kamu zararının ortaya konulmadığını söyledi. Coşkunoğlu, Zenit firmasından alınan iki kar küreme aracının ise yedek amaçlı temin edildiğini savundu.

UYSAL: "FATİH KELEŞ'İ TANIMIYORUM"

Tutuklu yargılanmasının ardından tahliye edilen İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal ise eylem 137 kapsamında iki ihaleden "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yargılandığını belirterek, yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlama yetkisinin kendisinde olmadığını savundu. Uysal, ihale komisyonundaki imzalarının görevi gereği olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Savunmanın ardından tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Uysal'a kendisini tanıyıp tanımadığını sordu. Uysal, "Yok, tanımıyorum" yanıtını verdi. Keleş'in, Burak Korzay'ın ihalelere ilişkin bilgilerin Uysal üzerinden kendisine ulaştırıldığı yönündeki beyanını hatırlatması üzerine Uysal, şöyle konuştu:

"Ben size ayrıca bir veri göndermedim. Burak Korzay'ın bu cümleyi, bu ifadeyi neden verdiğini de bilmiyorum... Sanki sizin adamınızmışım İSFALT'ta gibi bir şey lanse edilmeye çalışıldı. Benim böyle bir şeyim yok. Ben gerçekten sizi tanımıyorum."

Uysal'ın avukatı Abdülkadir Aksu da müvekkili hakkında HTS, banka veya MASAK kayıtlarında herhangi bir para ya da menfaat teminine ilişkin tespit bulunmadığını savunarak beraat talep etti.