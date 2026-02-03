CHP'li İbb Meclisi Üyelerinden Siyasi Partilere "Yuvamız İstanbul" Çağrısı: Gelsinler Denetlesinler. Her Türlü Şeffaflığa Hazırız

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe meclis üyeleri, İBB Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi'ni ziyaret etti. İdare, eğitmen ve velilerle görüşerek yerinde bilgi alan meclis üyeleri, tüm siyasi partilere "Gelsinler, denetim yetkilerini kullansınlar; eğitmenlerle, velilerle ve çocuklarla görüşsünler. Biz her türlü şeffaflığa hazırız" çağrısında bulundu. Veliler de "Çocuklarımızı güvenle emanet ediyoruz" dedi.

İBB ve Eyüpsultan Belediyesi'nin CHP'li üyeleri, kamuoyunda tartışılan iddiaları yerinde incelemek üzere Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi'ni (Yuvamız İstanbul) ziyaret etti. Eğitmenler, idareciler ve velilerle bir araya gelen heyet, merkezdeki eğitim süreci ve iddialar hakkında detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

"Gözümüz arkada kalmıyor"

Ziyaret kapsamında görüşlerine başvurulan veliler, kuruma olan güvenlerini bir kez daha dile getirerek şunları söyledi:

"İki çocuğumu da canı gönülden emanet ediyorum. Öğretmenlerimiz yeri geliyor bizden daha çok ilgileniyorlar. Üç-dört kişinin asılsız ihbarıyla bu kurumun karalanmasına izin vermeyeceğiz, sonuna kadar arkalarındayız."

"Çocuğum hafta sonu bile okul tatil diye üzülüyor. Güvenlik konusunda en ufak bir açık yok; imza ve mail onayı olmadan çocuğu kimseye teslim etmiyorlar. İddiaların altının boş olduğuna eminiz."

"Kızım buraya başlamadan önce çok utangaçtı, şimdi ise sosyal ve mutlu. Sabah çocuğumu bırakırken gözüm hiç arkada kalmıyor. Çıkan haberlere hiçbirimiz inanmadık."

"Vakayı aile değil, öğretmenimiz ortaya çıkardı"

Ziyaret sonrası meclis üyeleri açıklama yaptı. CHP Bayrampaşa ve İBB Meclis Üyesi Seda Türkoğlu, iddiaya konu olayın manipüle edildiğini belirterek şunları ifade etti:

"Bu konuyu aile ortaya çıkarmamıştır; öğretmenimizin dikkatiyle ortaya çıkmıştır. Öğretmenimiz çocuğun vücudundaki morluğu fark ederek durumu aileye bildirmiş, ardından kurumumuz kendi iç disiplin sürecini başlatmıştır. Biz, 2022-2025 yılları arasında benzer şekilde tam 5 bin 222 vakayı ilgili kurumlara bildirerek çocukların sesi olmuş bir yönetimiz. Yaşananlar üzerine kaydını sildiren tek bir velimiz dahi yok, velilerimizin kurumumuza güveni tam."

"Gelin, beraber denetleyelim"

Herkes gerçeği biliyor. Diğer partilerden tüm meclis üyelerimize sesleniyoruz ve buraya davet ediyoruz. Gelsinler, denetim yetkilerini kullansınlar; eğitmenlerle, velilerle ve çocuklarla görüşsünler. Bu ziyaretleri birlikte de gerçekleştirebiliriz. Biz her türlü şeffaflığa hazırız. Çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak devam edeceğiz"

"İlham veren model karalanamaz"

Meclis üyeleri, "Yuvamız İstanbul" modelinin New York'un ilk Müslüman belediye başkanına dahi ilham verdiğini hatırlatarak, "Sıfır kreşten 127 kreşe ulaştığımız bu süreçte, çocukların üstün yararını gözetmeye ve bu manipülatif sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.