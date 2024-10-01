İBB, Dünya Okul Sütü Günü’nde 70 Bin Paket Halk Süt Dağıttı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 28 Eylül Dünya Okul Sütü Günü kapsamında çocukları süt içmeye teşvik etmek amacıyla bu yıl 39 ilçede toplam 70 bin 38 paket Halk Süt dağıttı.

İBB, çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak, onları teşvik etmek ve sütün faydaları konusunda bilinçlendirmek amacıyla her yıl kutlanan Dünya Okul Sütü Günü etkinlikleri kapsamında İstanbullu çocuklara süt dağıttı.

İBB'nin 2019 yılında hayata "Süt her çocuğun hakkı" diyerek başlattığı Halk Süt desteği kapsamında bu yıl Dünya Okul Sütü Günü nedeniyle 39 ilçede toplam 70 bin 38 paket süt çocuklara dağıtıldı.

Çocuklara, dağıtım noktalarında sütün faydaları konusunda bilgilendirme yapılarak süt içmeye teşvik edildi. Çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak, dengeli beslenme yoluyla kemik, diş ve beyin gelişimi konusunda farkındalık oluşturmak amaçlandı.