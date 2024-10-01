İBB, Dünya Yaşlılar Günü\'nde Darülaceze Sakinlerine Boğaz Turu Düzenledi

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları A.Ş., 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla İBB Darülaceze sakinleri için Boğaz turu düzenledi. Güzel bir sonbahar gününde deniz ile buluşan Darülaceze sakinleri, canlı müzik eşliğinde eğlenirken eski İstanbul'u da yad etti.

İBB Şehir Hatları; İstanbul Boğazı'nı görmemiş ya da uzak kalmış İstanbullular için özel turlar düzenlemeye devam ediyor. Şehir Hatları'nın son misafirleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Darülaceze'nin sakinleri oldu. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde kutlandı.

Bostancı İskelesi'nden başlayan Boğaz turuna, 100'ü aşkın Darülaceze sakini katıldı. Yaklaşık 2 saat süren tur boyunca, İstanbul'un geçmişten bugüne yolculuğuna denizden tanıklık edenler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Nostalji dolu anılara müzik molası

Masmavi denizin, tarihi yalıların, martı seslerinin ve serin Boğaz rüzgarının eşliğinde nostalji yaşayan Darülaceze sakinlerine, Şehir Hatları'nın vapur müzisyenleri de eşlik etti. Canlı müzik eşliğinde önce eski İstanbul şarkılarını dinleyen Darülaceze sakinleri, daha sonra hareketli şarkılara dansla eşlik etti. Eğlencenin ardından konuklara, Vapur Kafe'nin bir İstanbul klasiği olan çay-simit ikilisi ikram edildi.