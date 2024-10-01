İBB, Dünya Yaşlılar Günü'nde Darülaceze Sakinlerine Boğaz Turu Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB, Dünya Yaşlılar Günü'nde Darülaceze Sakinlerine Boğaz Turu Düzenledi

İBB, Dünya Yaşlılar Günü\'nde Darülaceze Sakinlerine Boğaz Turu Düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Darülaceze sakinlerine özel bir Boğaz turu düzenledi. 100'ü aşkın katılımcı, canlı müzik eşliğinde İstanbul'un güzelliklerini keşfederken nostalji dolu anlar yaşadı.

01.10.2024 09:50  Güncelleme: 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları A.Ş., 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla İBB Darülaceze sakinleri için Boğaz turu düzenledi. Güzel bir sonbahar gününde deniz ile buluşan Darülaceze sakinleri, canlı müzik eşliğinde eğlenirken eski İstanbul'u da yad etti.

İBB Şehir Hatları; İstanbul Boğazı'nı görmemiş ya da uzak kalmış İstanbullular için özel turlar düzenlemeye devam ediyor. Şehir Hatları'nın son misafirleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Darülaceze'nin sakinleri oldu. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde kutlandı.

Bostancı İskelesi'nden başlayan Boğaz turuna, 100'ü aşkın Darülaceze sakini katıldı. Yaklaşık 2 saat süren tur boyunca, İstanbul'un geçmişten bugüne yolculuğuna denizden tanıklık edenler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Nostalji dolu anılara müzik molası

Masmavi denizin, tarihi yalıların, martı seslerinin ve serin Boğaz rüzgarının eşliğinde nostalji yaşayan Darülaceze sakinlerine, Şehir Hatları'nın vapur müzisyenleri de eşlik etti. Canlı müzik eşliğinde önce eski İstanbul şarkılarını dinleyen Darülaceze sakinleri, daha sonra hareketli şarkılara dansla eşlik etti. Eğlencenin ardından konuklara, Vapur Kafe'nin bir İstanbul klasiği olan çay-simit ikilisi ikram edildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Darülaceze, İstanbul, Güncel, Eğitim, Yaşam, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Dünya Yaşlılar Günü'nde Darülaceze Sakinlerine Boğaz Turu Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor Pezeşkiyan’dan Netanyahu’ya mesaj var Açıklamalar peş peşe geliyor! Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya mesaj var
20:02 İsrail’in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı İsrail'in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:46:05. #1.13#
SON DAKİKA: İBB, Dünya Yaşlılar Günü'nde Darülaceze Sakinlerine Boğaz Turu Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement