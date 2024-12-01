İBB, Engelli Çocuğu Olan 10 Bin Kadına Maddi Destek Sağlayacak - Son Dakika
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İBB, Engelli Çocuğu Olan 10 Bin Kadına Maddi Destek Sağlayacak

İBB, Engelli Çocuğu Olan 10 Bin Kadına Maddi Destek Sağlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engelli çocuğu olan 10 bin kadına toplamda 5 bin lira maddi destek verecek. Destekler, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) kapsamında ocak ayından itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.

01.12.2024 13:54  Güncelleme: 13:55
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) engelli çocuğu olan 10 bin kadına 5 bin lira maddi destek sağlayacak. Söz konusu destek, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) üzerinden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere verilecek. Nakdi destek ocak ayı itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Özel gereksinimli bireyler ve onlara bakım verenler sosyoekonomik ve kültürel kaynaklara erişimde engellerle karşılaşıyor. Engelli çocuğunun bakımını üstlenirken toplumsal ve ekonomik hayatın dışında kalan kadınlar özellikle temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorluklar yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Engelli Çocuğu Olan Annelere Nakdi Destek' projesiyle, engelli çocuğu olan kadınların, toplumsal ve ekonomik zorluklar karşısında yanında olmayı amaçlıyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık 2024'de duyurusu yapılacak olan nakdi destek, ocak ayından itibaren İstanbulluların hesaplarına yatırılmaya başlanacak. 10 bin kişiye, 5 bin TL yatırılacak olup vatandaşlardan herhangi bir belge istenmeyecek.

Destek ölçütleri neler?

Engelli Çocuğu Olan Annelere Nakdi Destek kapsamında; İstanbul'da ikamet eden ve özel gereksinimli çocuğu olan kadınlara bu durumu belgelemeleri koşuluyla yılda bir defa nakdi destek sunulacak. Destek kriterleri ise; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İstanbul'da ikamet ediyor olması, %40 ve üzeri engel raporu ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim (ÇÖZGER) raporu bulunması, sosyal inceleme durumuna göre ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş olması.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Engelli Çocuğu Olan 10 Bin Kadına Maddi Destek Sağlayacak - Son Dakika

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