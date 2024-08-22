İBB, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı'nın yapımına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı'nın yapımına başladı

İBB, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı\'nın yapımına başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı yapım çalışmalarına törenle başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşımın İstanbul'un en önemli konusu olduğunu belirterek, raylı sistemlerin önemine vurgu yaptı. İmamoğlu ayrıca, izinsiz inşaatlarla ilgili de gereken önlemlerin alınacağını söyledi.

22.08.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan- Bayrampaşa Tramvay Hattı yapım çalışmalarına törenle başladı.

Bayrampaşa'daki törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un hayati mesele olarak en önemli konusunun deprem, güncel olarak ise ulaşım olduğunu söyledi.

Kentte 5 yılda ciddi bir atılımla ulaşıma yatırım yaptıklarını belirten İmamoğlu, bu yatırımların en güçlü ağını raylı sistemlerin oluşturduğunu kaydetti.

İmamoğlu, raylı sistemlerin 1 kilometresinin neredeyse 2 milyar lira olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla biz bu işe gözümüzün nuru gibi bakıyoruz. En ucuza en kalitelisini, en iyisini nasıl yaparız? Çünkü yapacağımız her iş tarihi bir iş olacak. Tarihi bir başarıya imza atmalıyız ama aynı zamanda sizin paranızı yönettiğimiz için her kuruşunu titiz harcamayı da kendimize ilke ediniyoruz." diye konuştu.

Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı'nın daha önce protokolünü imzaladıklarını, bugün ise projeye başlayacaklarını vurgulayan İmamoğlu, hattın bir an önce hizmete girmesini diledi.

"Bir yanlış varsa hesabını sorarız"

Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaata ilişkin de İmamoğlu, bir vatandaşın bile arsasına imar çıkarmadığını belirterek, "Biz süreci layıkıyla takip ederiz. Hak yedirmeyiz, hukuku çiğnemeyiz. Bir yanlış varsa o yanlışın hesabını sorarız, gereğini yaparız. Kimse bundan şüphe etmesin." dedi.

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'daki görüşmesine ilişkin soru üzerine, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmemiz sürpriz değil. Sonuçta bizim önceki dönem genel başkanımız. Bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşme, sohbettir. Birbirine sevgisi, saygısı yüksek iki insanın buluşmasıdır. İçeriğin kamuoyuyla paylaşılan birçok gündemle ilgisi yoktur. Muhabbet gayet güzeldir. İki saate yakın sohbet ettik. Evinde olmaktan büyük onur duydum. Sayın Selvi Hanım'ın çayını içmekten de memnun oldum. İnşallah kendisiyle İstanbul'da da buluşmak istediğimizi, açılışlarımıza gelmesini, bizimle birlikte olmasını ve burada kendilerini ağırlamaktan da çok mutlu olacağımı, onur duyacağımı ilettim. Sizinle paylaşacağım özeti budur. İnanın özeti olduğu gibi tamamının da anlamı budur. Hiçbir türlü başka bir anlam yüklemeyiniz lütfen."

Ziyaretlerin devamının gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine de İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Niye gelmesin? Gelmezse yanlış olur. Sayın Hikmet Çetin'le sağ olsun çok sık görüşürüz mesela. Sayın Karayalçın'la bazen gündem odaklı konuşuruz. Sayın Altan Öymen'le mümkün olduğu kadar görüşebiliyoruz. Niye Sayın Kılıçdaroğlu'yla devamı olmayacak? Ben daha fazla, daha sık ve daha gündemli olmasını da dilerim. Sonuçta biz beraber çalıştık, kader birliği yaptık. Bundan sonra yeni bir dönem, yeni bir süreç var. Bu sürece de Sayın Kılıçdaroğlu ve onun gibi partimizin büyüklerinin ışık tutması, yön vermesi, tavsiyede bulunması kadar önemli hususlar yoktur."

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa, Eyüpsultan, istanbul, Ekonomi, Ulaşım, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı'nın yapımına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
04:29 Gece yarısı korkunç kaza: 3’ü bebek, 8 yaralı Gece yarısı korkunç kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:44:40. #1.13#
SON DAKİKA: İBB, Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı'nın yapımına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement