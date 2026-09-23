İBB ile DİSK\'e bağlı sendikalar yaklaşık 10 bin emekçi için toplu sözleşme imzaladı

(İSTANBUL) İBB ile DİSK'e bağlı sendikalar arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Boğaziçi Yönetim, İstanbul Enerji, İstanbul Ulaşım, Kültür AŞ'de çalışan yaklaşık 10 bin emekçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmeleri'nin imza törenine İBB Başkanvekili Nuri Aslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu katıldı. Törende konuşan Nur Aslan işçinin, emeğin yanında olduklarını vurgularken, Çerkezoğlu, "Demokrasi yoksa ekmek de yoktur arkadaşlar. O yüzden ekmeğimize sahip çıkarken demokrasiye de seçme ve seçilme hakkımıza da sahip çıkacağız. Buradan Ekrem Başkana ve tutuklu olan bütün belediye başkanlarına, siyasetçilere, sanatçılara, herkese bin selam olsun" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Sendikaları arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Boğaziçi Yönetim, İstanbul Enerji, İstanbul Ulaşım, Kültür AŞ'de çalışan yaklaşık 10 bin emekçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmelerinin imza törenine İBB Başkanvekili Nuri Aslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Sarak, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve çok sayıda emekçi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda sırasıyla DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan birer konuşma yaptı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"DİSK Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel-İş Genel Başkanımız Remzi Bey, Mehmet Bey, Lütfü Bey, yani bütün arkadaşlarımız, hem Genel-İş'in temsilcileri hem DİSK'in temsilcileri olarak söylüyorum; çok önemli bir iş yapıyoruz ve çok önemli bir süreç yürütüyoruz. Aslında şöyle dediler bize: 'Çöpleri toplayamayacaklar, maaşları ödeyemeyecekler, işte belediyecilik hizmetlerini yerine getiremeyecekler. Dolayısıyla 1990'lı yıllarda yaşanan ortamı ve imkanı tüm Türkiye'ye ve dünyaya göstereceğiz' diye bir umut içinde bir çalışma yürüttü arkadaşlarımız. Ama şunu söylemek isterim ki plan böyle yapılmış olabilir; herkesin unuttuğu bir şey vardı. Emekçiler vardı, işçiler vardı, bizim yol arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardı ve onlar İstanbul'a sahip çıktılar. Yani siz İstanbul'a sahip çıktınız. Bugün herhangi bir yerde birisi bize 'Allah razı olsun' diyorsa, birisi 'Bu süreci iyi yürüttün' diyorsa bu başarının tamamen kahramanları sizlersiniz. Biz sizin sayenizde bugün bu kürsüde rahatça konuşabiliyoruz. Bunu siz sağladınız. Dolayısıyla kardeşlerim, yol arkadaşlarım, mücadele arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

"BİZ BİR EMEKÇİNİN ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI FAZLASIYLA ÖDEDİĞİMİZDE ASLINDA MİLLETİMİZE VE DEVLETİMİZE HUZUR GELECEĞİNİ BİLENLERDENİZ"

Hep birlikte milletimiz için ve ülkemiz için en iyi neyse onun olması için uğraşıyoruz. Biz bir emekçinin alın terinin karşılığını fazlasıyla ödediğimizde aslında milletimize ve devletimize huzur geleceğini bilenlerdeniz. Bugün burada çalışma barışımızı güçlendirecek toplu iş sözleşmemize imza atmak için toplandık, aslında bu toplumsal barış için geçerli. Eğer siz evinizde mutluysanız emin olun ki İstanbul çok başarılı olacaktır. Eğer siz burada yaptığınız hizmetten dolayı alın terini koyduğunuzda aldığınız ücret sizi tatmin etmiyorsa bilin ki evde huzursuzluk var, İstanbul'da huzursuzluk var. Peki sizin emeğinizin karşılığını bugünün koşullarında yeterince sağlayabiliyor muyuz? Yeterince sizin mutluluğunuzu sağlayabiliyor muyuz? Tabii ki hayır. Ancak İstanbul'da ve Türkiye'de verilebilecek şart ve koşullara göre en yüksek şartı ve imkanı sizin için sağlamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle atacağımız bütün imzaların, bugün atacağımız imzaların, yarın vereceğimiz mücadelelerin şimdiden hem kendimize hem İstanbul'umuza hem ailelerimize hem çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum kıymetli arkadaşlarım.

"BİZ EMEĞİN YANINDAYIZ, İŞÇİNİN YANINDAYIZ"

Bildiğiniz üzere Ekrem Başkanımızla birlikte 2019 yılında göreve geldiğimizde çalışma hayatına ilişkin çok açık bir ilkemiz vardı: Çalışanın sendikal tercihine işveren karar veremez, çalışan kendisi karar verir. Biz emeğin yanındayız, işçinin yanındayız. Biz bugün attığımız imzalarla çalışma arkadaşlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel kazanımlarını koruyor, daha da ileriye taşıyoruz. Biz sorunların masada konuşulduğu, sendikaların özgürce örgütlenebildiği, emeğin karşılığının korunduğu bir çalışma düzenini savunuyoruz. Sözleşmelerimizin altına hep birlikte imzamızı atıyoruz. Bu vesileyle tekrar ifade etmek istiyorum: Bu mücadele sürecimizde, hukuk mücadele sürecimizde 2024 30 Ekim'den itibaren büyük destek veren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan'a ve tüm çalışma arkadaşlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Sadece çalışarak ve alın teri olarak değil, aynı zamanda emeğin Türk demokrasisine, hukukuna, devletine sahip çıkma mücadelesi de aslında büyük bir mücadelenin, büyük bir yol hareketinin göstergesidir. DİSK ve Genel-İş'in bütün yöneticilerine, şube başkanlarına, temsilcilerine, müzakere masasında emek veren bütün çalışma arkadaşlarıma, elbette İstanbul'a alın teriyle hizmet eden bütün çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bugün attığımız imzaların çalışma arkadaşlarımıza, ailelerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailemize, İstanbul'umuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

ÇERKEZOĞLU: BU SALONDA ATILAN ADIMLAR SON DERECE ÖNEMLİ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bu dönemde ikinci toplu iş sözleşmesi törenindeyiz. İlkinde ben de vardım. Bu masada sevgili Ekrem Başkan'la birlikte 40 küsur yıl sonra ilk kez DİSK olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalamanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşıyorduk. Kuşkusuz her toplu iş sözleşmesi işçi arkadaşlarımızın, o toplu sözleşme kapsamındaki işçi arkadaşlarımızın emeğinin karşılığını alabilmesi açısından, evine götürdüğü ekmeğin biraz daha büyümesi açısından çok önemli, çok değerli. Ama aynı zamanda bu toplu sözleşmeler sadece bu iş yerinde çalışan işçi arkadaşlarımız açısından değil, tümüyle asgari ücrete mahküm edilmeye çalışılan bir ülkede işçilerin, asgari ücrete mahküm edilmeye çalışıldığı bir ülkede imzalanan her toplu iş sözleşmesi işçilerin bütünü açısından da son derece önemli ve değerli sevgili arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de öyle bir düzen kurdular ki bu düzenin bütün çarkları işçiden alıp patrona, yoksuldan alıp zengine vermek üzerine kurulu. Bu düzenin bütün çarkları bizi daha fazla yoksullaştırmak için dönüyor. O nedenle bizlerin, tümüyle bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten işçileri, emekçileri açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahküm etmeye çalıştıkları bu dönemde bu döngüyü kıran ve bunu örgütlü mücadelesiyle değiştiren bu toplu iş sözleşmeleri ve işte bu örgütlülükler, bu salonlarda atılan bu adımlar son derece önemli" dedi.

Çerkezoğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"En temel haklarımız; sendikal haklarımız, örgütlenme hakkımız, toplu sözleşme hakkımız, ifade özgürlüğümüz derken seçme ve seçilme hakkımıza kadar elini uzatan bir zihniyetle bugün karşı karşıyayız. İstiyorlar ki kaç lira ücret alacağımıza, evimize ne kadar ekmek götüreceğimize, hangi sendikaya üye olacağımıza, nasıl giyineceğimize, ne yiyip ne içeceğimize, çocuklarımızı okula nasıl göndereceğimize, yarın seçim olduğunda hangi adaya oy vereceğimize, her şeye ama her şeye tek bir yerden, tek bir kişinin karar verdiği bir düzeni bu ülkede var etmeye ve sürdürmeye çalışıyorlar. İşte bizim temel meselemiz, bir yandan ekmeğimizi büyütürken emek mücadelesi, ekmek mücadelesi verirken aynı zamanda da demokrasi mücadelesi vermektir.

"EKREM BAŞKANA VE TUTUKLU OLAN BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARINA, SİYASETÇİLERE, SANATÇILARA, HERKESE BİN SELAM OLSUN! ONLAR BU ÜLKENİN AYDINLIK GELECEĞİ İÇİN BU MÜCADELEDE DİMDİK DURUYORLAR"

Demokrasi yoksa ekmek de yoktur arkadaşlar. O yüzden ekmeğimize sahip çıkarken demokrasiye de sahip çıkacağız. Seçme ve seçilme hakkımıza da sahip çıkacağız. Evet, buradan Ekrem Başkana ve tutuklu olan bütün belediye başkanlarına, siyasetçilere, sanatçılara, herkese bin selam olsun! Onlar bu ülkenin aydınlık geleceği için bu mücadelede dimdik duruyorlar. ve o nedenle sevgili arkadaşlar, bu toplu iş sözleşmesi değerli. Bu toplu iş sözleşmesi bütün bir Türkiye işçi sınıfı açısından önemli, anlamlı. Bu toplu iş sözleşmesinin ortaya çıkmasında emeği olan herkese ben de bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm işçi arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Tüm İstanbul halkına hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Olumsuzlukları konuşuyoruz ama asla umutsuzluğa kapılmak yok! Biz varsak umut var arkadaşlar! DİSK varsa umut var! Biz yan yana, omuz omuzaysak umut var! Umudu hep birlikte büyütüyoruz."

Konuşmaların ardından, taraflar aralarında anlaştıkları toplu iş sözleşmesini imzaladı.