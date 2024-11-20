İBB Kirazlı-Halkalı Metrosu İhalesinde En Düşük Teklif Kalyon İnşaat ve Özgün Yapı\'dan Geldi

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kirazlı- Halkalı Metrosu için ihale yapıldı. İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale Salonu'nda Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden dün gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumunda Yapı Merkezi ve Limak İnşaat İş Ortaklığı, Makyol İnşaat ve IC İÇTAŞ İnşaat İş Ortaklığı, Kalyon İnşaat ve Özgün Yapı İş Ortaklığı, Cengiz İnşaat ve Antaş Altyapı İş Ortaklığı, Doğuş İnşaat, Aga Enerji ve 58Yapı İnşaat İş Ortaklığı olmak üzere 6 firma teklif verdi. İkinci oturumda yaklaşık maliyetin altında indirim yapan Kalyon İnşaat ve Özgün Yapı ortaklığı, 21 milyar 982 milyon 861 bin TL ile en düşük teklifi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin verilen bilgiye göre, ihalenin ilk oturumunda, Yapı Merkezi ve Limak İnşaat İş Ortaklığı 23 milyar 560 milyon TL, Makyol İnşaat ve IC İÇTAŞ İnşaat İş Ortaklığı 23 milyar 894 milyon 831 bin 673 lira 49 kuruş, Kalyon İnşaat ve Özgün Yapı İş Ortaklığı 22 milyar 350 milyon 861 bin TL, Cengiz İnşaat ve Antaş Altyapı İş Ortaklığı 22 milyar 508 milyon 598 bin 956 lira 60 kuruş, Doğuş İnşaat 24 milyar 79 milyon 944 bin 22 lira 70 kuruş, Aga Enerji ve 58Yapı İnşaat İş Ortaklığı 25 milyar 406 milyon 855 bin 495 lira 77 kuruş teklifte bulundu.

İkinci oturumda en düşük teklifi Kalyon İnşaat ve Özgün Yapı İş Ortaklığı verdi

Yaklaşık maliyet 22 milyar 863 milyon 766 bin 41 lira 14 kuruş olan metro işinin ihalesinde öğleden sonra ikinci oturum yapıldı, indirimli teklifler alındı. Cengiz İnşaat ve Antaş Altyapı ile Doğuş aynı fiyatta kalırken, 4 firma indirimli fiyat teklifinde bulundu. Yapı Merkezi ve Limak 22 milyar 390 milyon lira, Aga Enerji ve 58yapı 22 milyar 119 milyon 522 bin 558 lira 27 kuruş, Makyol ve IC İÇTAŞ 22 milyar 749 milyon 754 bin 446 lira 39 kuruş teklif etti. En düşük teklifi, 21 milyar 982 milyon 861 bin TL ile Kalyon İnşaat ve Özgün Yapı ortaklığı verdi.

İhale komisyonu kesin kararını önümüzdeki günlerde duyuracak

"Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşler ile M1 Hattı Elektromekanik" başlıklı ihaleye katılım gösteren firmaların teklif ve ihale dosyalarını inceledikten sonra ihale kararı yayınlanacak.

Süreçte neler yaşandı?

İBB açıklamasına göre, "Kirazlı-Halkalı Metrosu"nun ilk ihalesi 3 Mart 2017'de yapıldı. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda ve 9 istasyondan oluşan metro hattı inşaatı, 2017 yılının Aralık ayında İstanbul'daki tüm metro inşaatları gibi durduruldu. Hattaki ilerleme henüz sadece yüzde 4'dü. İBB'nin 2021 yılı mart ayında bulduğu dış finansmanla 4 yıl sonra hatta çalışmalara tekrar başlandı. İnşaat bu kez müteahhidin, 5546 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda tek taraflı fesih hakkını kullanması ile durdu. Metro hattında artık fesih süreci başlamıştı.

"İhaleye yeni işler dahil edildi"

5 Nisan 2024 tarihinde bu kez 9 değil, sadece 5 istasyonu kapsayan, kaba inşaat ihalesi gerçekleştirildi. Bu ihalenin 14 Ağustos tarihli Kamu İhale Kurumu kararı ile iptalinin kesinleşmesi sonucu yeni ihale hazırlığına başlayan İBB, ihalenin kapsamını genişletti. Kaba İnşaat İşlerine ilave olarak İnce İnşaat İşleri, Demiryolu İşleri, Tüm Elektromekanik İşler (Mekanik- Elektrik-Elektronik-Sinyalizasyon vd.) ve yolculu işletmesine devam edilen 26.8 km uzunluğunda ve 23 istasyondan oluşan M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı ile M1B Yenikapı- Kirazlı Metro hatlarının sinyalizasyon ve Elektrifikasyon sistemleri ihaleye dahil edildi.

Konuya ilişkin İBB açıklamasında şu bilgi ve değerlendirme de yer aldı:

"Yenilenen ihale de oluşan rekabet koşullarını kamu yararına görmeyen İBB, geniş kapsamlı ihaleyi iptal etti ve yeni ihale süreci başlatıldı. Bahse konu ihale içeriği bakımından son derece önemli. Çünkü günlük 400.000 yolcuya hizmet eden M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile M1B Yenikapı- Kirazlı Metro hatlarının işletmesinin güvenli bir şekilde sürdürülebilirliği söz konusu. Ayrıca, Kirazlı-Halkalı Üniversite Metrosunun tüm işlerinin tek bir ihale ile gerçekleştirilmesi sonucunda hem maliyet hem zaman açısından kamunun kazanımları olacak."