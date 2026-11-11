İBB Meclis Üyesi Rahşan Sertkaya Danış, İmamoğlu’nun savunmasını bir kısmını meclis kürsüsünden okudu

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) devam eden meclis oturumlarında Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının bir kısmı meclis üyesi Rahşan Sertkaya Danış tarafından okundu. Danış, "Zarar eden şirketlerden kar eden şirketlere dönüşen Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş.'yi onun sözleriyle anlatacağım" dedi.

İBB Meclisi Kasım ayı oturumlarında Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de yapmış olduğu savunmanın bir kısmı meclis kürsüsünden okundu. Pazartesi günü başlayan Meclis oturumlarında YENİ Partili Meclis Üyeleri tarafından başlatılan uygulama bugünkü meclis oturumlarında da devam etti.

Gündem dışı konuşmalar için söz alan İBB ve Ataşehir Meclis üyesi ve aynı zamanda Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un Avukatı Rahşan Sertkaya Danış 'Bugün size İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sözleriyle sesleneceğim' diye sözlerine başladı. 'Zarar eden şirketlerden kar eden şirketlere dönüşen Kültür AŞ ve Medya AŞ'yi onun sözleriyle anlatacağım" diyen Danış, İmamoğlu'nun savunmasının bir kısmını okudu.

Danış'ın okuduğu savunma ise şöyle:

"1994 YILINDAN ÖNEMLİ BİR HİKAYE Yİ ANLATACAĞIM SİZE"

"Herkesin malumu kamu zararı iddialarında en yüksek üçüncü rakam, Kültür AŞ ve Medya AŞ ihalelerinde yazıldı. Aylarca manşetlere taşındı. Günlerce üzerinde tepinildi. Yol arkadaşım lekelendi ve ne yazık ki lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi yerle bir edildi. Aileleriyle birlikte saldırılara uğradılar. ve sonunda ne görüldü? İhalelerin usulüne uygun yapıldığı görüldü. AK Parti döneminde zarar eden bu iki şirketin ayağa kaldırıldığı, kar eden kurumlar haline geldiği görüldü. Gerçekleşmiş, yerine getirilmiş, konser verilmiş, kurulmuş işlerin toplam bedelinin kamu zararı diye görüldüğü, kamu zararı diye yazıldığı görüldü. Bu yaklaşım bu salonda kabul görmedi. Zarar oluşmadığı ortaya çıkınca arkadaşlarımıza ek savunma hakkı verildi. Aylarca konuşulan iddiaların gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Çünkü gerçekler öyledir. Ne kadar üzerini örterseniz örtün ne kadar tekrar ederseniz edin, sonunda ortaya çıkar. Bakıyoruz şirket kar etmiş. Bakıyoruz hiç olmayan bir iş üretilmiş ve büyük bir kar marjıyla para kazanılmış. ve bu işler öyle 20 yıl, 30 yıllığına verilmemiş, 3 yıllığına verilmiş. Yani gelir getiren işler en kısa sürede gelir getirilen statüye evrilmiş. ve aynı işi yapan insanlar, aynı statüde yargılanan insanlar, aynı statüde gözaltına alınan insanlar, evet aynı statüde aynı statüde tutuklanan insanlar, iddianamede ismi bile yok. Birileri uydurdu diye burada birkaç firmayı cezalandırmak, ya bu hangi vicdana sığar ya? Bu esir almaktır. Bu esir almaktır.

Size bir evrak göstereceğim. 1994 yılından önemli bir hikayeyi anlatacağım size. İddianamede, İstanbul'daki billboard'ların, yani büyük reklam panolarının Kültür AŞ ve Medya AŞ tarafından işletilmesi bir suç gibi anlatılıyor. Oysa billboardların Kültür AŞ eliyle işletilmesi yeni bir şey değil. 1994'ten beri var olan bir şey. Yeni olan, bizim dönemimizde bu işin nasıl yapıldığıdır. Çünkü bizden önce bu iş çok şüpheli bir modelle yürütülüyordu. Yıl 1994, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Billboard ve Infoboard'ların işletilmesi için bir ihale yapılıyor. İhale belgelerine bir gerekçe yazılıyor. Aynen okuyorum: Özel kişi ya da şirketlere işletilmesi halinde keyfi uygulamaların olabileceği adı geçen Billboard ve Infoboard'ların işletilmesi özellik arz ettiği belediye şirketlerimizden birisinin işletici olması durumunda ise ihalenin yararının olacağı göz önüne alınarak ileride istenildiği anda tahliye açılmadan boşaltılabilmesi mümkün olduğundan. Yani gerekçe şu: Özel şirkete verilirse keyfilik olur. Belediye şirketi işletsin ki ihalenin yararı olsun. İşte biz bunu yaptık diye yargılanıyoruz. Yani 30 yıldır böyle yapılıyor, ama biz yaptık diye yargılanıyoruz.

"VE ASIL HİKAYE ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Bakın ilginç ama; bu gerekçeyle ihaleye yalnızca 3 belediye şirketi davet ediliyor. İSPARK, BELBİM ve Kültür A.Ş. evrakları işte burada. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzası altında 3'ü davet ediliyor. Başka hiç kimse çağrılmıyor. Burada duralım. Bu dosyada bazı arkadaşlarım, ihalede rekabeti sınırlamak iddiasıyla 1,5 yıldır cezaevinde. 1,5 yıl! Bu iş ise 94'te başlamış, biz görevi alana kadar da aynı şekilde yapılmış. Başlatan da Sayın Recep Tayyip Erdoğan. 94'te ise ihaleye yalnızca belediye şirketlerinin girebildiği bir model kuruluyor. Rekabet de yok. Sadece davet var. İhalenin muhammen bedeli nasıl belirlenmiş? Bir piyasa araştırması da yok, bir emsal de yok. Başkanlık değerlendirme komisyonunun matbu bir yazısı var, sadece o kadar. İhaleye teklif geliyor ve Kültür A.Ş. bu işi alıyor. İşte belgesi burada. Ve asıl hikaye şimdi başlıyor. Kültür AŞ. ihaleyi alır almaz, hiçbir açık ihale yapılmadan, billboardları bir özel şirkete alt kiralamayla veriyor. İlbak Grubu'nun şirketi İnterpak. Bu dosyada adı bir anda iddianameden çıkartılan İlbak Grubu'na veriliyor. Yıl 94.

Hem de o şüpheli muhammen bedelin üzerine ne kadar fark koyuyor biliyor musunuz? Yüzde 1! Bakın, yüzde 1! Yüzde1 farkla İlbak Grubu'na veriliyor, hem de 94'ün ağustos ayları dediğiniz zaman nasıl bir zaman biliyor musunuz? Yani 5 Nisan olmuş. Ben o günleri dün gibi hatırlıyorum. Yüzde 500-600 gecelik faizin olduğu bir dönemde, yüzde 110-120 faizin, enflasyonun olduğu bir dönemde yüzde 1'le Interpan firmasına iş devrediliyor. Kar değil bu, bedava devirdir bedava. Hatta yani her gün, her ay, zaman geçtikçe enflasyon da eriyen bir bedeldir. Çünkü ciro yok, bir şey yok, sabit bir kira bedeli alıyorsunuz. Kağıt üstünde belediye şirketi, sahada Interpan diye bir firma, İlbak grubuna ait. Özel şirkete verilirse keyfilik olur denilerek belediye şirketine verilen iş, ertesi gün yüzde 1 farkla özel şirkete geçiyor. Özünde fiilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönem İBB yönetimi, Billboard'ları ihale yapmadan özel bir şirkete vermiştir.

"94 İLE 98 ARASINDA BİLLBOARD'LARIN BU KİŞİLERE NE KADAR UCUZA, KAMUNUN NE KADAR ZARARINA VERİLDİĞİNİN İSPATI"

Şimdi siz yüzde 30'la yüzde 40'la kar marjıyla devreden bir kurumun yöneticilerini hapiste tutuyorsunuz. İştirak şirketinin yöneticilerini hapiste tutuyorsunuz, alan firmaları hapiste tutuyorsunuz. Bu nasıl bir iş ya? Hikaye burada bitmiyor. Bu uygulama yargıya taşınıyor ve yargı zoruyla 1998'de yeniden ihale yapılıyor. Yani bu 98'e kadar böyle gidiyor, 4 sene! Bu kez ilk defa gerçek bir rekabet oluşuyor. Gürsan-Alma konsorsiyumu ihaleye gidiyor. İlbakların ödediği bedelin kat kat üstünde bir teklif veriyor ve ihaleyi kazanıyor. Bu teklif tek başına bir ispattır. 94 ile 98 arasında Billboard'ların bu kişilere ne kadar ucuza, kamunun ne kadar zararına verildiğinin ispatı. Peki sonra ne oluyor? Dönemin İBB başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ihaleyi onaylamıyor. Onaydan imtina ediyor. Ne zamana kadar? Daha önce işi alan Interpen şirketi yani İlbaklar ihaleyi kazanan konsorsiyuma eklemlenene kadar onaylanmıyor. Eklemledikten sonra onay veriliyor. İhaleyi kazanan firmaya kaybeden firma ortak olarak eklemlenmeden onay verilmiyor. Bu dosyayı yazan savcılar bunu nasıl adlandırır gerçekten merak ediyorum. Ama benim merak ettiğim aslında şu; onların ne hissedeceği ya da ne yazacağı değil. Acaba birileri kendi yaptıklarını, 'ya aynısını da Ekrem yaptırmıştır' diye acaba bunu yazdırmakla bir iftiranname mi düzenlediler diye düşünmeden edemiyorum.

"BİZİM DÖNEMİMİZDE BÖYLE BİR USULSÜZLÜK YOKTUR. KAMU MALINA BU ŞEKİLDE BİR PEŞKEŞ YÖNTEMİ YOKTUR"

Bu dosyada kültür ve medya bölümünde kamu zararı diye gösterilen rakamların büyük kısmında kimler var biliyor musunuz? İktidara yakın şirketler var. Az önce bahsettiğim şirket. Mesela Bacacılar. Bacacılar 2018'de 20 yıllık, bakın biz görevi almadan 20 yıllık ihale almış. Bu dosyada esameleri bile okunmuyor. 20 yıl! Şaka değil 20 yıl. Biz ise az karla verdiniz dediğiniz işleri 3 yılla vermişiz. 3 yıl. Daha fazla vermemişiz yetkimiz olmasına rağmen. Niye? Kurumun malına biz kendimizi ömür billah yetkili görmemişiz. Yani mülk sahibi değiliz biz. Ama dosyada bu bahsettiğim 20 yıllık ihaleyi alanlar sanık değiller, tanık değiller, adları bile geçmiyor. Bizden önce haklar yüzde 1 gibi marjinal karlarla 20 yıllığına özel şirketlere devredilirken biz bu düzeni bitirdik. Bizim dönemimizde yalnız ve yalnız kamu zararı gözetildi. Ancak önceki dönemden gelen mevzuata uygun kurumsallaşmış uygulamalar korundu. Bilgi ve tecrübesiyle kuruma katkı veren personel yerinde kaldı. Ama yanlış olan düzeltildi. Şunu net olarak söyleyeyim. Bizim dönemimizde böyle bir usulsüzlük yoktur. Kamu malına bu şekilde bir peşkeş yöntemi yoktur. Kamu yararı ve kamunun daha fazla kar etmesi düşünülmüştür. Yüzde 1'lik peşkeşi çekenler bu dosyada yok, kar eden belediye şirketini yönetenler ise 1,5 yıldır cezaevinde. Ne güzel söylemiş Hz. Ali 'Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Eğer mazlumda ısrarla direniyorsa bilki zafer yakındır' Ey halkım Hz. Ali'nin sözünü tekrar ediyorum. 'Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Eğer mazlumda ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır' elbet millet kazanacak"