İBB Meclisi, Taşınmaz Satışına Onay Verdi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazların satışına onay verdi.

İBB Meclisi eylül ayı ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.

Komisyon raporları doğrultusunda Fatih, Kağıthane, Şişli, Üsküdar, Pendik, Bahçelievler, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Tuzla, Ümraniye, Beyoğlu ve Zeytinburnu'ndaki taşınmazların satışına onay verildi.

Gençlere 10 GB ücretsiz internet hizmeti reddedildi

Mecliste ayrıca geçen dönem AK Parti grubu tarafından teklif edilen "Gençlere 10 GB ücretsiz internet hizmetinin sunulması" maddesi, komisyonların, "Önergenin süresinin dolmuş olması ve konusuz kalması" görüşüyle reddedildi.