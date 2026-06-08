İbb Meclisi'nde Orta Doğu'daki Sivil Ölümleri İçin Saygı Duruşu

(İSTANBUL) - İBB Meclisi'nde, İsrail ve ABD saldırıları nedeniyle Orta Doğu'da yaşanan sivil ölümleri protesto etmek amacıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin haziran ayı ilk oturumu Saraçhane'deki ana binada bugün yapılıyor. Mecliste, İsrail ve ABD saldırıları nedeniyle Orta Doğu'da yaşanan sivil ölümleri protesto etmek amacıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Konuyla ilgili İBB CHP Meclis Grup Sözcüsü Ali Şar, İran'ın yanı sıra Filistin'e de dikkat çekerek şunları söyledi:

"On binlerce sivilin hayatını kaybettiği, çocukların, kadınların ve yaşlıların yaşam hakkının ihlal edildiği, hastanelerin, okulların ve temel yaşam altyapısının hedef alındığı Gazze'de yaşananlar, insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açmıştır. Gazze'de olduğu gibi İran'da da savaşın en ağır bedelini siviller ödemektedir. Yaşananlar yalnızca İran ile sınırlı kalmamış, İsrail'in saldırıları kısa sürede bölgesel bir yıkıma dönüşmüştür. İlk 100 günlük süreçte Lübnan'da 3 bin 371 kişi hayatını kaybederken 10 bin 129 kişi yaralanmış, Irak'ta 118 kişi yaşamını yitirmiştir. Bu tablo, çatışmaların artık yalnızca iki ülke arasındaki bir mesele olmaktan çıktığını, tüm Orta Doğu'nun barışını ve istikrarını tehdit eden bölgesel bir krize dönüştüğünü göstermektedir."

BARIŞ TEMENNİ ETTİ

Uluslararası toplumun görevi, yaşanan acıları sıradanlaştırmamak ve nerede meydana gelirse gelsin sivillerin yaşam hakkını savunmaktır. Hastanelerin, okulların ve sivil yerleşim alanlarının hedef alınması karşısında sessiz kalmak, bu acıların normalleşmesine izin vermek anlamına gelecektir. Bu nedenle tüm uluslararası kurumları, yerel yönetimleri ve vicdan sahibi insanları sivillerin korunmasına yönelik çabalara destek vermeye, uluslararası hukukun uygulanması çağrısını yükseltmeye ve bölgede kalıcı barışın tesisi için sorumluluk almaya davet ediyoruz. Hayatını kaybeden tüm sivilleri saygıyla anıyor, yaralılara acil şifalar diliyor ve Orta Doğu'nun yeniden barış, istikrar ve huzurla anıldığı günlerin en kısa sürede gelmesini temenni ediyoruz."