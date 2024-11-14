İBB Meclisinde, Esenyurt Belediyesindeki süreç konuşuldu

Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili süreç konuşuldu.

İBB Meclisi kasım ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste gündem dışı konuşmak için söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İstanbul'da artık konforun değil güvenliğin konuşulduğunu belirterek, sabah saatlerinde Yenikapı metro istasyonunda yaşanan yangına değindi.

Yangın sebebiyle İstanbullulara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Türkyılmaz, "Arzu ederdik ki yürütmeye çalıştığınız siyaset gemisine harcadığınız emeğin ve zamanın binde birini yürüyen merdivenlere harcasaydınız, belki bunlar yaşanmazdı." ifadesini kullandı.

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili sürece değinen Türkyılmaz, 1998'de İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencisiyken sakalı sebebiyle terörize edildiğini ve üniversite kapısından içeriye alınmadığını belirtti.

Türkyılmaz, "Bir şiir okuduğu için Recep Tayyip Erdoğan'ı şu mekandan Pınarhisar Cezaevi'ne gönderenler bugün terör sevicilerle kol kola yürüyor ve sonra da kalkıp bize terör tanımı yapıyorsunuz öyle mi? Aklımızla alay etmeyin." dedi.

"Dağdan birini değil, dağ sancısı çeken ve eli kalem tutanı aday yaptılar"

Ahmet Özer ile ilgili suçlamalara değinen Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"(Telefon kayıtları) Teröristlerle 694 kez görüşmüş belediye başkanınızın bu görüşme trafiği kendisine sorulduğunda ne cevap verdi biliyor musunuz? 'Hatırlamıyorum.' Bu cevap size kimi hatırlattı? Bu görüşmelerin gerekçelerini açıklayacak biri var mı aranızda?"

Özer'in "kent uzlaşısı" adı altında Esenyurt Belediye Başkanlığına aday gösterildiğini belirten Türkyılmaz, "DEM'li bir ismi aslında CHP'li diye millete yutturmaya çalıştılar. İşte bu yüzden bu kadar sancı çekiyorlar, bir nevi 'dağ sancısı.' Dağdan birini değil, dağ sancısı çeken ve eli kalem tutanı aday yaptılar." ifadelerini kullandı.

CHP sıralarına yönelen Türkyılmaz, Ahmet Özer'in neden aday yapıldığını sordu.

"Ben size söyleyeyim; sandık gözünüzü o kadar bürümüştü ki Başak Demirtaş İBB başkan adayı olmasın diye Esenyurt'ta teslim oldunuz." diyen Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Başak Demirtaş'ın İBB başkan adaylığından çekilmesi sonrasında, 7 Şubat 2024'te PKK yöneticisi; ittifakınızı, uzlaşınızı doğruladı. Siz de gayet iyi biliyorsunuz ve HDP'nin İBB adayı olmasına rağmen sadece Esenyurt'ta miting yapması da manidar değil mi? Kim ne dersen desin, ben kişisel olarak her ne kadar CHP adına seçime girmiş olsa da Ahmet Özer'in hakikatte DEM'in belediye başkanı olduğunu düşünüyorum. Zaten kendisi 2015'te HDP'den milletvekili adayı değil miydi? Ta ki Ekrem İmamoğlu'nun daveti üzerine CHP'ye gelerek kendisine danışman olana kadar."

CHP'li Meclis Üyesi Kösedağı, Esenyurt sürecini eleştirdi

Kadıköy Belediye Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı söz alarak Esenyurt süreciyle ilgili konuştu. Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili sürecin doğru olmadığını savunan Kösedağı, sürece ilişkin eleştirilerde bulundu.

Otobüslerdeki yangın ve arızalarla ilgili soru önergesi verildi

Toplantıda soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Eyüp Uyanık, İstanbul'da toplu taşıma hizmetlerinde yaşanan sorunlara işaret etti.

İstanbul gibi bir şehirde toplu taşıma hizmetlerinin güvenli, düzenli ve kesintisiz sunulmasının belediyenin asli sorumluluklarından olduğunu belirten Uyanık, İBB yönetiminin yetersizliği ve ihmalleri nedeniyle son dönemde İstanbul halkının, metrobüs ve belediye otobüslerinde sık sık yaşanan arıza ve yangın vakalarıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Bu durumun, İBB'nin toplu taşımayı güvenli ve sürdürülebilir biçimde yönetme kapasitesine dair ciddi soru işaretleri oluşturduğunu vurgulayan Uyanık, "Her gün İstanbulluların güvenliği tehlikeye atılmakta, ulaşımda aksaklıklar yaşanmakta ve kentin itibarı zedelenmektedir. İBB yönetiminin toplu taşımadaki bu sorunları çözmek yerine adeta seyirci kalması, halkımıza karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini göstermektedir. Her gün bir başka yangın ya da arıza haberinin kamuoyuna yansıdığı bu ortamda İstanbullular haklı olarak, 'Bu belediye ulaşımı yönetmekte aciz mi kaldı?' sorusunu sormaktadır." diye konuştu.

Uyanık, soru önergesinde İstanbul'da son bir yılda metrobüs ve belediye otobüslerinde kaç yangın ve arıza meydana geldiğini ve bunların sebeplerini sordu.

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.