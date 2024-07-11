İBB Meclisinde Kentsel Dönüşüm Tartışması Büyüdü - Son Dakika
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İBB Meclisinde Kentsel Dönüşüm Tartışması Büyüdü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin tartışmaların büyümesi üzerine meclis oturumuna ara verildi. CHP'li meclis üyesi Elif Fındıkoğlu'nun deprem ve kentsel dönüşüm üzerine yaptığı konuşma, AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'un cevabıyla gerilimi artırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine meclis başkanı Nuri Aslan, oturuma ara vererek grup başkanvekillerini odasına davet etti.

11.07.2024 18:41
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin başlayan tartışma büyüdü, meclis oturumuna ara verildi.

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste gündem dışı söz alan CHP'li meclis üyesi Elif Fındıkoğlu, deprem ve kentsel dönüşüm üzerine konuştu.

Fındıkoğlu'nun AK Parti dönemine ilişkin ifadeleri üzerine AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş konuşmanın ardından söz alarak KİPTAŞ ve hükümet eliyle İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm faaliyetlerini anlattı.

Daha sonra söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise depreme yönelik çalışmaların siyaset üstü bir konu olduğunu belirterek, "Benim ilçemde (Bahçelievler) durduk yere binalar yıkılıyor." dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da sataşma gerekçesiyle söz aldı.

Bahçelievler'in 60-70 yıllık bir yerleşim yeri olduğunu ifade eden Bahadır, bugün İstanbul'un ve Türkiye'nin en fazla kentsel dönüşüm yapılan ilçelerinden olduklarını dile getirdi.

Bahadır, konuşması sırasında CHP'li Grup Sözcüsü Özcan'ın araya girmesi üzerine, "Gencay Bey, Bahçelievler'de dinlemeyi öğrenmedi, burada da öğrenmedi." dedi.

Tartışma üzerine meclis oturumunu yöneten Başkanvekili Aslan, görevlilere Bahadır'ın mikrofonunu kapattırdı.

"Ben ona haddini bildiririm" sözleri tartışmayı büyüttü

Karşılıklı sataşmalar nedeniyle araya giren Meclis Başkanı Aslan, CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar ve AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'dan gruplarını sükunete davet etmelerini istedi.

Karşılıklı laf atmalar üzerine Aslan, CHP sıralarına yönelik "Arkadaşlar ben meclis başkanıyım. Bu kürsüde her meclis üyesinin hakkını korumak benim görevimdir. Siz bana müsaade edin ben ona haddini bildiririm ama siz benim adıma konuşmaya başlamayın, ayıptır. Ben kimsenin hakkını kimseye yedirtmem." dedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, ayağa kalkarak Aslan'a ifadelerinin yakışıksız olduğunu söylerken, çok sayıda meclis üyesi AK Parti sıraları önünde toplanarak tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan, oturuma ara vererek grup başkanvekillerini odasına davet etti.

Aslan özür diledi

Yaklaşık bir saatlik aranın ardından meclis tekrar toplandı.

Meclis 1. Başkanvekili Aslan, meclis başkanı olarak görevinin hakareti engellemek ve düzeltmek olduğunu ifade ederek, "Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" dedi.

Aslan'ın konuşmasının ardından oturum kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: AA

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