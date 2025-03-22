İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 91'E YÜKSELDİ

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında firari durumda olan Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 91 oldu.

İBB'DEN AÇIKLAMA: GÖZALTI DEĞİL, RUTİN İŞLEM

Öte yandan, Elif Güven'in gözaltına alınmasının ardından İBB'den konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Medya A.Ş Yönetici Elif Güven hakkında gözaltı kararı verildiği sırada senelik izinde, annesiyle birlikte tatildeydi. Haberi alır almaz dönüş biletini erkene aldı. Ancak annesinin üzüntüden fenalaşması üzerine hastaneye gitmek zorunda kaldı ve ilk uçuşunu kaçırdı. Yeni bir bilet alarak İstanbul'a döndü. Pasaport kontrolü sırasında hakkındaki karar uygulandı. Gözaltı değil, rutin işlem yapıldı"

İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 90 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.