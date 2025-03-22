İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı - Son Dakika
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İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı

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İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında firari durumda olan Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı. Böylelikle İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 91'e yükseldi.

22.03.2025 16:28  Güncelleme: 16:52
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 91'E YÜKSELDİ

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında firari durumda olan Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 91 oldu.

İBB soruşturmasında sayı artıyor! Elif Güven havalimanında gözaltına alındı

İBB'DEN AÇIKLAMA: GÖZALTI DEĞİL, RUTİN İŞLEM

Öte yandan, Elif Güven'in gözaltına alınmasının ardından İBB'den konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Medya A.Ş Yönetici Elif Güven hakkında gözaltı kararı verildiği sırada senelik izinde, annesiyle birlikte tatildeydi. Haberi alır almaz dönüş biletini erkene aldı. Ancak annesinin üzüntüden fenalaşması üzerine hastaneye gitmek zorunda kaldı ve ilk uçuşunu kaçırdı. Yeni bir bilet alarak İstanbul'a döndü. Pasaport kontrolü sırasında hakkındaki karar uygulandı. Gözaltı değil, rutin işlem yapıldı"

İBB soruşturmasında sayı artıyor! Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü havalimanında gözaltına alındı

İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 90 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı

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Son Dakika Güncel İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • ismail:
    mademki hepiniz sütten çıkmış ak kaşıksınız niye kaçmanın peşindesiniz 138 185 Yanıtla
    ömürcan ilhan:
    okuma yazman yokmu yuda girerken göz altına alındı yazıyo kendide daha önce açoklamada bulundu zaten olaylar başlayınca ben dönüyorum diye kaçma işi 17 25 aralıkta gördük biz kimler kaçıyo kimler kalıyo.... 0 1
    Semih:
    yurda Giriş yaparken diyor okumadan mı yazıyorsun anlamadım İsmail 0 1
    ökkeş Kalem:
    Haberi tekrar oku kadın ülkeye gelmiş ülkede kaçmaya çalışmamış 0 1
    hasan edizel:
    haberi okumadan yorum yap kadın tatilden dönüyor seninkiler gibi yurt dışına kaçmıyor 0 1
    alper tunga karabulut:
    anlama özürlü kaçan yok. yurdışındaymış soruşturma için İstanbul'a geri gelmiş. sizde yakaladık diye seviniyorsunuz. ancak size aklı kıt zavallılar denir 0 1
    Tuncer TORUN:
    Daha onundeki haberi okuyamiyorsun yorum yapiyorsun. Ulkeye giris yaparken diyor ulkeden cikarken demiyor hey Allahim yaa 0 1
  • murat evirgen:
    yurda giriş yaparken diyor. yani Türkiye’ye gelirken alınmış . okuma alışkanlığı yok ama konuşma aliskanligi var masallah 270 13 Yanıtla
    hasan edizel:
    makarna yemekten beyinleri küçülmüş 0 1
  • ahmetbarata19:
    yablış anlamayında biraz akıl lazım anlıyabilmsk için yurda giriş yapmak üzereyken diyo yani yurtdışından gelmiş pasaport kontrolde almışlar anladınızmı şimdi 154 8 Yanıtla
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