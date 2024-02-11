İBB, Motorcular İçin Güvenli Bariyer Uygulaması Başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Moturcu Dostu Bariyer" uygulaması ile motosiklet kullanıcıları için kaza anında ciddi risk oluşturan bariyerlere koruyucu eklentiler yapılıyor. Böylece motorcuların güvenliğinin artırılması hedefleniyor. İBB Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, İstanbul genelinde toplam 30 kavşakta yaklaşık 28 km 'Motorcu Dostu Bariyer uygulaması' gerçekleştirdi.
İBB, Motosiklet kullanıcıları için kaza anında ciddi risk oluşturan bariyerlere koruyucu eklentiler yapılarak, motorcuların güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
MOTORCULARDAN DESTEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, motosiklet sürücüleri için yüksek risk oluşturan bariyerlerle ilgili ilk olarak 2022 yılında Anadolu Yakasında çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin güvenli bariyer kurulumu çalışmalarına, motosiklet sürücüleri de katılarak destek verdi.
OTOBARİYER NEDİR?
Otobariyerler, kazaları önleyici sistemler olarak değil, kazaların olası kötü sonuçlarını azaltmayı amaçlayan uygulamalar olarak kullanılıyor.Mevcut standartlar gereği, otobariyer sistemleri, çarpışma testine tabi, CE belgeli, patentli, tasarım sistemleri olarak dikkat çekiyor. Çarpışma testleri yurt dışında yapılırken, test masrafları sistem tasarımını yapan firmalar tarafından karşılanıyor
28 KM MOTORCU DOSTU BARİYER İMALATI YAPILDI
İBB, İstanbul genelinde 2022 yılında 25692 metre, 2023 yılında 2312 metre, toplamda 30 kavşakta yaklaşık 28.000metre (28km) Motorcu Dostu Bariyer uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulama yapılan bölgeler şöyle:
Avrupa 1.Bölge
Bayrampaşa Hal Kavşağı
Esenler Ulaştırma Kavşağı
2.Bölge
Çobançeşme Kavşağı
3.Bölge
Çağlayan Kavşağı
Okmeydanı Kavşağı
Zincirlikuyu Kavşağı
4.Bölge
Başakşehir Mallof AVM Karşısı Atatürk Bulvarı
Sağmalcılar Viyadüğü
Avrupa 6.Bölge
Avcılar Vatan Kavşağı
Büyükçekmece Gürpınar Kavşağı
TÜYAP Köprülü Kavşağı
Anadolu
Anadolu 6.Bölge
Bostancı Kavşağı
Göztepe Kavşağı
Kozyatağı Kavşağı
Küçükyalı Kavşağı
O1 Uzunçayır D100 Harem Bağlantı Kavşağı
Üsküdar O1 Beylerbeyi Katılım Kolu
Fenerbahçe Stadı önü
Maltepe Kavşağı
Gülsuyu Kavşağı
Söğütlüçeşme Köprülü Kavşağı 01 Fikirtepe
7.Bölge
Cevizli Kavşağı
Kartal Köprüsü
Soğanlık Kavşağı
Pendik Kavşağı
Kurtköy Havaalanı Yolu Kavşağı
Pendik Tersane Kavşağı
Tuzla İçmeler Kavşağı
Tuzla Piyade Köprüsü
8.Bölge
Ümraniye Tem Çamlık Bağlantı Yolu
Yukarıda belirtilen kavşaklar haricinde, 9.bölgede Şile yolugüzergahı üzerindeki kurblarda da uygulama yapıldığı, etap etap çalışmaların devam ettiği ve bazı kavşakların yan yol kurblarına da girildiği belirtildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek vererek, "Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır." dedi. Daha sonra Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp darbedildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alarak şikayetçi olan Özer, "Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor" diye konuştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları Sait Kerim Abacı ile Hamza Azat Abacı, Turgay K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binanın yan giriş kısmında genç bir kızın cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.
Son Dakika › Güncel › İBB, Motorcular İçin Güvenli Bariyer Uygulaması Başlattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?